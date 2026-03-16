Valentina Cervantes le roba los looks a Wanda Nara y estalló el escándalo

En el mundo de las celebridades, la delgada línea entre la tendencia y la inspiración ha puesto a Valu Cervantes en el centro de las críticas, luego de que seguidores en redes sociales afirmaran que "le copió todo el look" a Wanda Nara.

La actual pareja del futbolista Enzo Fernández captó la atención con un conjunto sport-chic que fusiona la estética relajada de prendas deportivas con una costosa cartera de diseño que se robó todas las miradas. Esta combinación es el sello distintivo que Nara instaló hace años, utilizando piezas como leggings, buzos oversize, joggers y zapatillas junto a accesorios de marcas internacionales.

La conexión entre ambas no es solo estética, ya que ambas figuras coincidieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina y mantienen un vínculo personal donde sus familias tienen buena relación y sus hijos han forjado una linda amistad.

Actualmente, mientras trascienden detalles del conflicto judicial de Wanda con Mauro Icardi por el próximo encuentro con sus hijas y se analizan gestos sugestivos de la China Suárez, la influencer Cervantes reaviva el debate sobre si su outfit es una coincidencia casual o una clara referencia a la identidad fashion que la empresaria convirtió en su marca personal.