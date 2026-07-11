Valentina Cervantes y el mal momento por la fama de su hijo Benjamín

Valentina Cervantes transita el Mundial 2026 en Estados Unidos con una mirada clara sobre la crianza de sus hijos bajo el foco mediático. La influencer oriunda de San Martín explicó que su vínculo con el entorno digital se mantiene sin alteraciones pese al crecimiento profesional de Enzo Fernández. Sobre este punto, ella aclaró que "No me molesta, porque empecé a compartir cosas de Benja cuando era muy bebé, como hace cualquier persona con sus hijos".

El pequeño Benja cumplió dos años y su carisma en las plataformas digitales despertó el interés de miles de seguidores. Para su madre, esta repercusión es parte de un proceso cotidiano que no afecta su esencia. Cervantes remarcó que "No me molesta, porque siempre lo viví con naturalidad. No me gusta dejar de hacer cosas, quiero sentirme una más, como cualquier otra persona. Me encanta que le den cariño a mis hijos".

Esta postura le permite circular por espacios públicos y recibir el afecto de los fanáticos, a quienes les dedicó unas palabras señalando que "Estoy muy agradecida por el cariño y el respeto que nos demuestran".

La experiencia de seguir los encuentros de la Selección Argentina también conlleva una carga emocional particular para el núcleo familiar. Durante su estancia en ciudades como Kansas desde el 20 de junio, la joven compartió imágenes de la intimidad junto a Olivia y Benja luciendo las camisetas nacionales. En una charla con el conductor Marley, Valentina describió las sensaciones en el estadio y manifestó que "Es una locura, el orgullo es cada partido, todo es increíble". En esa misma línea, profundizó sobre el sentimiento de ver a su pareja en el campo al decir que "Cuando es tu familia, quien está ahí en la cancha, la emoción es mucho mayor. Es como un plus".

La adaptación de los menores a la exposición masiva fue dispar en un principio. Mientras Olivia disfruta de la atmósfera futbolística, el más pequeño del clan tuvo un inicio diferente. Según detalló Cervantes, "A ella le gusta mucho. Benja estaba un poco asustado, pero después se le fue pasando". La madre recordó que anteriormente evitaba los estadios por las incomodidades y solo llevó al niño a la final de la Copa América.

En la actualidad, el niño ya identifica a su padre en su rol profesional y hasta entona canciones del Chelsea. De este modo, la familia busca transitar la fama con simplicidad, priorizando el bienestar de los niños por sobre la repercusión externa.