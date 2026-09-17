Valentina Ferrer confirmó la separación de J Balvin y dio los oscuros motivos

El fin del vínculo entre Valentina Ferrer y J Balvin quedó confirmado este miércoles por la propia modelo argentina a través de varias historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram. La pareja le puso un punto final a una historia que rozó los 10 años de duración y que dejó como fruto a Río, el único hijo que tienen en común.

La decisión de la expareja llegó precedida por días de especulación en plataformas digitales debido al intercambio de indirectas, publicaciones con tintes de desamor, cambios en los contenidos que compartían y una distancia visible entre ambos. La controversia se incrementó cuando una joven aseguró ser la amante del artista colombiano e incluso se difundieron fotografías donde se los veía juntos.

En medio de ese contexto mediático, la ex Miss Argentina 2014 rompió el silencio respecto a los motivos que los llevaron a distanciarse. Según la modelo, el término del vínculo no incluyó detalles de polémicas en la explicación pública, ya que la determinación se dio en buenos términos. "Decisión tomada desde el amor", expresó la argentina al referirse a la postura elegida por el bienestar familiar.

El cuidado de Río seguirá siendo el eje principal que sostendrá el contacto entre las dos figuras del espectáculo. Sobre la crianza de su pequeño de cinco años, los involucrados explicaron que la etapa actual se basará en el respeto mutuo, priorizando mantener una dinámica clara. El niño continuará siendo la prioridad para ambos en su crianza.

El vínculo entre la argentina y el colombiano comenzó en 2016, fecha en la que coincidieron durante la filmación del videoclip de la canción "Sigo Extrañándote", producción donde ella fue contratada para interpretar a su pareja en la pantalla. Tiempo después, cuando Valentina ya había finalizado una relación anterior, el destino volvió a cruzarlos y comenzaron a salir formalmente a mediados de 2018.

Durante el inicio de la relación, la pareja decidió proteger la intimidad reduciendo sus fotos en eventos o redes para resguardar la unión de la prensa. Más adelante, la llegada de la pandemia del COVID-19 en 2020 los llevó a convivir a tiempo completo en Medellín, Colombia, un período donde atravesaron la consolidación del proyecto familiar y también algunas dificultades.

El propio cantante reconoció abiertamente en su momento cómo le afectaron los problemas personales en su vida afectiva. El propio J Balvin confesó públicamente que sus crisis de salud mental, sumadas al estrés, provocaron inestabilidad emocional y derivaron en una separación temporal antes de dar el siguiente paso.

Tras superar ese alejamiento momentáneo, la unión se fortaleció con el nacimiento de Río en junio de 2021. La modelo recordó en esa época el impacto que tuvo el bebé en la vida del músico latino. Valentina describió el nacimiento como un cambio total de perspectiva que despertó el lado más dulce, cariñoso y protector del cantante.

A partir de allí coordinaron responsabilidades dividiendo la rutina cotidiana entre Colombia, Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, tras rozar los 10 años juntos, el desgaste condujo al anuncio definitivo hecho por la modelo argentina en sus plataformas digitales.