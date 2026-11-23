Valentino Chávez terminó la temporada de la mejor manera posible. El joven ciclista sanjuanino ganó la última fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil, disputada este domingo 22 de noviembre en el circuito El Pinar, y además consiguió el título nacional de la categoría 2013. De esta manera, coronó su participación en el certamen con una victoria que le permitió cerrar el campeonato en lo más alto.

La definición tuvo un condimento especial: no se trató solamente de una nueva carrera, sino de la última oportunidad para completar el calendario de una competencia que estuvo integrada por seis fechas. Chávez llegó a la jornada decisiva con el objetivo de terminar de la mejor manera y cumplió con una actuación que lo dejó como campeón nacional.

El joven ciclista sanjuanino cerró una destacada temporada con una victoria en El Pinar.

El resultado representó un importante logro para el ciclismo sanjuanino, especialmente por tratarse de un deportista que todavía transita sus primeros años de formación dentro de la disciplina. Con su triunfo en El Pinar, Valentino no solo se quedó con la victoria de la última jornada, sino que también pudo celebrar el trabajo realizado durante todo el campeonato.

Una temporada que terminó con el título

El Campeonato Nacional Infanto Juvenil reunió a ciclistas de distintas categorías y tuvo un recorrido de seis fechas. En ese contexto, la regularidad y los resultados obtenidos en cada presentación fueron fundamentales para definir a los campeones.

Para Chávez, la última competencia terminó siendo el broche ideal de un año deportivo. La victoria en el circuito sanjuanino le permitió cerrar el calendario con una doble alegría: festejar ante el público local y quedarse con la consagración nacional en la categoría 2013.

El desenlace también tuvo un valor especial porque la definición se desarrolló en San Juan, una provincia con una fuerte tradición vinculada al ciclismo. El circuito El Pinar fue el escenario elegido para bajar el telón de la temporada y recibir a los protagonistas de la última fecha.

Los próximos desafíos de Valentino Chávez

Con el campeonato nacional terminado, el joven ciclista ya cerró su calendario deportivo de este año. Sin embargo, el título conseguido en la categoría 2013 será un impulso para comenzar a preparar los compromisos de la próxima temporada.

Según lo previsto, Valentino volverá a la actividad el año que viene con la Vuelta Juvenil. Posteriormente, tendrá otro desafío importante con su participación en el Campeonato Argentino de Ruta, una competencia que le permitirá continuar sumando experiencia y midiendo su nivel frente a ciclistas de distintos puntos del país.

Así, Chávez despidió el año con una consagración que marca un paso importante en su recorrido deportivo. Ganó la última fecha en El Pinar, se quedó con el campeonato nacional de seis jornadas y ahora tendrá nuevos objetivos por delante para seguir creciendo dentro del ciclismo.