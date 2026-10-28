El cantante rosarino Valentino Merlo, de 17 años, fue convocado para participar de uno de los encuentros más importantes de la visita del papa León XIV a la Argentina. El artista se presentará el próximo martes 10 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, donde interpretará una reconocida canción del repertorio nacional frente al Sumo Pontífice.

La actuación se desarrollará durante el encuentro con los jóvenes, previsto en el Monumento de los Españoles. Allí compartirá la programación artística con figuras como Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Alan Madanes, entre otros músicos convocados para la celebración.

La noticia llega en un momento especial para Merlo, quien recientemente recibió el premio Martín Fierro de la Música como Mejor Artista Revelación Masculino. Ahora, el adolescente tendrá la oportunidad de formar parte de una de las actividades centrales de la visita papal.

A través de sus redes sociales, el cantante compartió su entusiasmo por la convocatoria y reconoció que todavía le resulta difícil asimilar la noticia. "Al fin puedo contarles esta noticia que me tenía tan emocionado y me venía guardando hace un tiempo", expresó.

Luego, agregó: "La verdad es que todavía me cuesta creerlo", dejando en evidencia la sorpresa que le generó recibir la invitación.

El joven también agradeció a sus seguidores por acompañarlo desde sus comienzos y destacó la importancia personal que tiene esta oportunidad. "Nunca pensé que la música me iba a regalar una oportunidad tan especial como esta. Es un honor enorme para mí y algo que me lo voy a llevar por siempre en mi corazón", manifestó.

Qué canción interpretará Valentino Merlo ante el papa León XIV

Para esta presentación, el artista eligió "Zona de promesas", una de las composiciones más reconocidas de Gustavo Cerati, cuya versión junto a Mercedes Sosa se convirtió en un clásico de la música argentina.

Durante una entrevista televisiva, Merlo explicó que la canción tiene un significado especial para él y que decidió interpretarla por la emoción que le transmite. "No es una canción mía, es un cover, pero la verdad que me llegó mucho", expresó al mencionar la versión que realizaron Cerati y Mercedes Sosa.

La participación del rosarino se sumará a las actuaciones de otros reconocidos artistas argentinos convocados para acompañar las actividades del pontífice, entre ellos Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo y Jorge Rojas.

Mientras prepara este compromiso, Merlo también continúa trabajando en su carrera musical y tiene previsto ofrecer un show el próximo 5 de diciembre en el Hipódromo de Palermo, en Buenos Aires.

La visita del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, como parte de una gira por América Latina que también incluirá Uruguay y Perú.

Durante su estadía desarrollará actividades religiosas, encuentros institucionales y reuniones con distintos sectores de la sociedad en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Uno de los momentos destacados será el encuentro con jóvenes del 10 de noviembre, donde Valentino Merlo tendrá la oportunidad de compartir su música en el marco de una celebración que reunirá a fieles de diferentes puntos del país.

La convocatoria representa un nuevo paso en la carrera del artista rosarino, que comenzó cantando ante pequeños públicos y ahora se prepara para participar de un acontecimiento de alcance internacional.