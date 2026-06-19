Valeria Mazza contó por qué no quiso besar a Antonio Banderas

Valeria Mazza brindó detalles sobre un antiguo rumor que circulaba en el ambiente del espectáculo referido a su negativa de besar a Antonio Banderas. En una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido por Eltrece, la modelo explicó que el conflicto surgió por una modificación inesperada en el plan de trabajo.

Según su relato, el guion original no contemplaba ese contacto físico. "A mí me cambiaron el guión. Cuando yo llegué a Los Ángeles, no estaba eso", señaló sobre la producción realizada para el mercado italiano bajo el lema "Attenti ai fili".

La situación generó tensión en el set de grabación cuando la modelo se plantó ante el pedido de la producción. Ante la falta de acuerdo, el propio actor español se acercó a su camarín para intentar convencerla y le manifestó: "Y es que me dicen que no me quieres dar un beso".

La respuesta de Mazza fue tajante al decirle "Pues ¡que no!". El actor argumentaba que la escena se vería mejor con el beso, pero ella mantuvo su postura basada en sus propios límites personales y no por su relación con Alejandro Gravier.

Finalmente, el comercial se editó con la secuencia donde ella esquiva el acercamiento en el último instante. A pesar de aquel episodio ocurrido hace años, ambos mantienen un vínculo cercano en la actualidad. "Somos grandes amigos. Somos muy amigos. Nos vemos todos los años en Marbella", aseguró la modelo. Además, aclaró que el tema no genera rispideces en su entorno íntimo y concluyó que "Es una anécdota vintage total y nos matamos de risa con mi familia también".