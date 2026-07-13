Valle Fértil fue el destino más elegido por sanjuaninos y turistas para disfrutar del fin de semana largo del 9 de Julio. De acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el movimiento de visitantes estuvo acompañado por una ocupación promedio provincial del 70 %, más de 9.300 arribos y un impacto económico estimado en $3.540 millones.

El buen desempeño del departamento estuvo acompañado por una amplia agenda de propuestas que se desarrollaron en el Parque Provincial Ischigualasto como el recorrido de luna llena.

Durante el inicio del receso invernal, residentes y turistas disfrutaron de actividades culturales, experiencias turísticas y eventos deportivos que fortalecieron el movimiento de visitantes en los distintos destinos sanjuaninos.

El reporte oficial, indica que los visitantes registraron una estadía promedio de tres noches y un gasto diario estimado en $126.500 por persona. El 96,2 % de los turistas fueron argentinos, con una marcada presencia de viajeros provenientes de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Neuquén. También llegaron visitantes de Chile, Colombia y Gales.

Entre los destinos con mayor nivel de ocupación se destacaron Valle Fértil, con el 85 %, e Iglesia, con el 80 %. Gran San Juan y Calingasta registraron un 68 %, mientras que Jáchal alcanzó el 50 %.

Durante esos días, la provincia desplegó una agenda que combinó propuestas para residentes y turistas.

Los espacios culturales recibieron una importante afluencia de público y estas iniciativas se sumó Barrio Cultural, que reunió espectáculos en vivo, gastronomía, feria de emprendedores y actividades recreativas para toda la familia.

La conmemoración del Día de la Independencia también formó parte de la programación con la Gala Patria "El Grito Sagrado", que agotó sus localidades en el Teatro del Bicentenario y convocó a cientos de sanjuaninos en dos funciones.

En materia turística, las familias disfrutaron de los paseos en catamarán por el Dique Punta Negra, las actividades recreativas de Viví Punta Negra, los recorridos por el Carrascal, las visitas a la Casa Natal de Sarmiento y los circuitos del Parque Provincial Ischigualasto, además de propuestas de astroturismo y experiencias en distintos departamentos de la provincia.

El deporte también tuvo un papel destacado durante el fin de semana. El Estadio San Juan del Bicentenario fue sede del encuentro internacional entre Los Pumas y Gales, mientras que el MX Park de Santa Lucía recibió una nueva fecha del Campeonato Argentino de Motocross, consolidando a San Juan como escenario de grandes eventos deportivos.

