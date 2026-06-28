Una adolescente de 16 años fue hallada durante la madrugada de este domingo en el departamento Valle Fértil, tras un operativo de búsqueda que se activó luego de que su familia denunciara que no había regresado a su domicilio.

De acuerdo a fuentes calificadas que confirmaron a DIARIO HUARPE, la situación se inició en horas de la tarde, cuando la joven salió de su vivienda a bordo de una motocicleta de 110 cc. Con el paso del tiempo y al no lograr ubicarla, la madre se presentó en la madrugada del domingo en la dependencia policial de Villa San Agustín para dar aviso de la desaparición.

Ante la denuncia, se desplegó un procedimiento de búsqueda que incluyó recorridas de personal policial en distintos sectores del departamento, con apoyo de Bomberos y equipos de emergencia. El operativo abarcó caminos rurales, zonas cercanas al río y sectores de difícil acceso.

En el transcurso del rastrillaje, los efectivos lograron ubicar primero la motocicleta en la Ruta Provincial 523, en inmediaciones de la zona de Las Compuertas. A partir de ese punto, se intensificó la búsqueda en el área circundante.

Horas más tarde, la menor fue encontrada en un sector descampado, luego de un recorrido a pie por parte de los equipos intervinientes. Al momento del hallazgo, recibió asistencia inmediata debido a su estado de salud.

De acuerdo con el parte médico inicial, la adolescente presentaba signos de hipotermia a causa de las bajas temperaturas y porque habría cruzado a pie el río, lo que provocó que se encontrara mojada. Por la gravedad del cuadro, fue trasladada al Hospital Departamental de Valle Fértil y posteriormente derivada al Hospital Rawson para estudios de mayor complejidad.

Fuentes del operativo indicaron que la joven quedó en observación y fuera de peligro tras recibir atención médica especializada.