Valle Fértil, ubicado al este de la provincia de San Juan, ofrece una de las propuestas turísticas más diversas para el receso invernal. La agenda combina el atractivo científico y paleontológico del Parque Provincial Ischigualasto —declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— con festivales populares, actividades de aventura en sierras y ríos, y experiencias de astroturismo. Las actividades se distribuyen en las localidades de San Agustín, La Majadita, Astica y Las Tumanas, con opciones para todas las edades y niveles de exigencia.

Parque Provincial Ischigualasto: ciencia, paleontología y novedades tecnológicas

El Parque Provincial Ischigualasto constituye el principal atractivo del departamento y uno de los destinos más relevantes de la provincia. Durante el receso invernal, el parque mantiene sus circuitos clásicos e incorpora una novedad tecnológica orientada al público infantil.

Los circuitos tradicionales disponibles incluyen:

Circuito vehicular: recorrido en vehículo propio o en combis del parque por las formaciones geológicas más emblemáticas.

Circuito de Luna Llena: experiencia nocturna con reserva previa, que permite recorrer el parque bajo la luz de la luna.

Trekking al Cerro Morado: ascenso de dificultad media con vistas panorámicas del valle.

Circuito al Río Salado: recorrido que combina geología y paisajes fluviales.

Mountain bike: el parque provee las bicicletas para recorrer senderos habilitados.

El último ingreso al parque es a las 16:00 horas.

Novedad: app "Paleontólogo por un día"

Como novedad para esta temporada, el parque lanzó la aplicación "Paleontólogo por un día" , dirigida a niños aunque abierta a la participación de adultos. Mediante códigos QR ubicados en las estaciones del circuito tradicional, los visitantes pueden jugar a encontrar restos fósiles de dinosaurios como el Herrerasaurus o el Sanjuansaurus. Al finalizar el recorrido, quienes completen la experiencia reciben premios.

Tarifas de ingreso

Los valores de entrada al parque son diferenciados según el origen de los visitantes:

Categoría Valor Sanjuaninos $12.000 Nacionales $45.000 Internacionales $65.000

Descuentos por alojamiento en el departamento

El parque implementó una estrategia de descuentos para fomentar la permanencia de los turistas en Valle Fértil:

Una noche de alojamiento: 25 % de descuento en la entrada al parque.

Dos noches o más: 50 % de descuento en la entrada al parque.

Festivales y eventos culturales

Valle Fértil cuenta con una agenda cultural cargada de celebraciones populares en distintas localidades del departamento.

Fiesta Provincial del Chivo (18 de julio)

En La Majadita se realizará la Fiesta Provincial del Chivo, un evento gastronómico que ofrece platos típicos elaborados con carne caprina, acompañados de espectáculos artísticos y música en vivo.

Festival del Caballo y el Folklore (4 y 5 de julio)

En el Predio Gaucho de San Agustín se llevará a cabo el Festival del Caballo y el Folklore, con jineteadas, destrezas criollas y presentaciones de conjuntos folklóricos.

Eventos Patrios (9 de julio)

En la Plaza Departamental de San Agustín se celebrará el Día de la Independencia con un Gran Pericón Nacional y una Peña Patria con comidas típicas y música.

Feria de Sabores (11 de julio)

En San Agustín se realizará una Feria de Sabores, con exposición y degustación de comidas y postres típicos de la región.

Cultura joven

El Salón de Cultura de San Agustín será sede de dos eventos orientados al público juvenil:

Competencia provincial de Freestyle (11 y 12 de julio): torneo de improvisación de rap.

Concierto de música de películas (16 de julio): interpretación de bandas sonoras de cine.

Aventura y naturaleza en Astica y Las Tumanas

Las zonas de Astica y Las Tumanas ofrecen actividades de turismo activo en entornos de sierras y ríos.

Astica

En Astica se realizan visitas guiadas a dos atractivos naturales:

Tres Cascadas de la quebrada: recorrido por un curso de agua con tres saltos sucesivos.

Cascada Las Golondrinas: caída de agua rodeada de vegetación autóctona.

El 4 de julio se llevará a cabo la carrera "San Pedro Running" , con distancias de 7 kilómetros y 10 kilómetros, abierta a corredores de distintos niveles.

Las Tumanas

El complejo Las Tumanas Extremo ofrece un paquete de actividades de aventura:

Muro de escala: pared de escalada con distintos niveles de dificultad.

Tirolesa: recorrido aéreo con vistas al paisaje.

Arquería: tiro con arco en un entorno natural.

Senderismo: recorridos por senderos de baja y media dificultad.

Rappel: descenso por paredones rocosos con equipo técnico.

Dique San Agustín

En el Dique San Agustín se pueden realizar actividades acuáticas:

Kayak e hidropedales: a través del prestador Cóndor Aventura.

Avistaje de aves: con la empresa Bosques y Cielo, que ofrece recorridos para observar la avifauna local.

Turismo rural

Finca Don Antonio: visita a una finca productora de vino orgánico, con degustaciones. Los niños hasta 15 años ingresan sin cargo.

Paisaje del Silencio: experiencia en las Sierras de Chávez, con recorridos guiados por el paisaje de montaña.

Astroturismo: Ruta del Cielo en Valle Fértil

El departamento se suma a la Ruta del Cielo con la experiencia ofrecida por Astroterra. La actividad combina una caminata de 5,2 kilómetros (que incluye el recorrido alrededor del dique) con observación astronómica mediante telescopios, para descubrir planetas, nebulosas y otros objetos celestes. La actividad requiere reserva previa.

Beneficios y alojamiento

Tarjeta Promover

El departamento cuenta con la Tarjeta Promover, que ofrece descuentos en más de 60 locales comerciales de San Agustín, incluyendo gastronomía, entretenimiento y comercios en general.

Alojamiento

Las opciones de alojamiento en Valle Fértil se concentran en: