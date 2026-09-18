El vicegobernador de San Juan y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, mantuvo este viernes una reunión con emprendedores mineros de Valle Fértil, en el marco de una agenda de trabajo orientada a conocer las necesidades del sector y acompañar iniciativas productivas en los departamentos del interior provincial.

Durante el encuentro, los emprendedores expusieron sus inquietudes y propuestas vinculadas con la actividad minera en Valle Fértil. El objetivo fue generar un espacio de diálogo directo para conocer la realidad del sector y analizar posibles acciones destinadas a fortalecer su desarrollo.

De la reunión también participaron el secretario Técnico del Ministerio de Minería, Pablo Fernández, y el diputado departamental por Valle Fértil, Omar Ortiz.

El encuentro permitió abordar las demandas de los emprendedores y avanzar en el análisis de herramientas que puedan contribuir al crecimiento de la actividad minera y su articulación con el desarrollo productivo del departamento.

Desde la Legislatura señalaron que este tipo de reuniones forma parte de una agenda destinada a fortalecer el vínculo con los distintos sectores productivos de San Juan y acompañar iniciativas que impulsen el desarrollo económico y la generación de oportunidades en los departamentos.

La actividad se enmarca así en el seguimiento de la situación de los sectores productivos del interior provincial, con especial atención a las propuestas y necesidades planteadas por quienes desarrollan emprendimientos vinculados con la minería en Valle Fértil.