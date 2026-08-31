Valle Fértil será sede del Selectivo Provincial de Malambo Femenino

Valle Fértil se prepara para recibir el Selectivo Provincial del Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2026, una competencia que reunirá durante dos jornadas a malambistas de distintos puntos de San Juan. El encuentro se desarrollará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre y tendrá como objetivo definir a los artistas que integrarán la delegación provincial que participará de la instancia nacional.

El Selectivo Provincial constituye la instancia oficial mediante la cual se selecciona a los representantes de San Juan para el Campeonato Nacional de Malambo Femenino (CNMF). La competencia nacional se llevará a cabo del 7 al 12 de octubre de 2026 en Tanti, Córdoba, donde la delegación sanjuanina competirá junto a representantes de otras provincias.

La actividad en Valle Fértil contará además con la participación de un jurado integrado por referentes del malambo y la danza. Entre ellos estará la campeona nacional Noelia Barrionuevo, junto con María Ángeles Olivera y Cristian Cortéz. También formará parte del jurado el locutor nacional Ariel “Lito” Soria.

Dos jornadas dedicadas al malambo y las tradiciones

La propuesta busca reunir a bailarines y familias en torno a una disciplina que combina danza, destreza y expresiones vinculadas con las tradiciones argentinas. Durante el fin de semana, Valle Fértil será punto de encuentro para participantes que llegarán desde diferentes departamentos de la provincia.

La jornada del sábado 5 de septiembre comenzará a las 16, de acuerdo con la información difundida para el evento. Las actividades continuarán durante el domingo 6, en el marco de la competencia provincial.

Además de la instancia competitiva, la realización del selectivo permitirá que el departamento reciba a artistas, jurados y acompañantes vinculados con el Campeonato Nacional de Malambo Femenino.

Desde la organización destacaron la importancia de generar un espacio para promover el malambo femenino y fortalecer la participación de artistas sanjuaninos en competencias de alcance nacional.

Inscripciones y entradas

Las inscripciones para participar del Selectivo Provincial estuvieron habilitadas hasta el 26 de agosto. Para obtener información sobre la competencia, los interesados pueden acercarse al Área de Cultura de Valle Fértil, de lunes a viernes, o comunicarse con el delegado provincial Jonathan Villalón a los teléfonos 264 505-5779 y 264 527-4137.

Para asistir al evento también se dispuso la venta de entradas mediante el canal de contacto informado por la organización.