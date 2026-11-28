El empresario Sergio Vallejos Mini volvió a acompañar el Sanjuanino Solidario 2026 y destacó el valor de una iniciativa que reúne a personas y organizaciones que trabajan para mejorar la vida de otros sanjuaninos. Durante el encuentro, puso el acento en el compromiso de quienes presentan sus proyectos no para obtener un beneficio propio, sino para ayudar a quienes más lo necesitan.

"Todos los años estamos presentes y para nosotros es muy importante aportar este granito de arena desde el sector empresarial para aquellos sanjuaninos que son más solidarios que los que somos solidarios", expresó Vallejos.

En diálogo durante la jornada, el empresario se refirió a las sensaciones que genera participar de un evento en el que conviven la emoción de mostrar el trabajo de cada organización y las historias de quienes necesitan ayuda. Para él, esa combinación es precisamente lo que le da sentido al certamen.

"Para mí es fantástica esa mezcla, porque son sanjuaninos que piden para ayudar a otros sanjuaninos, no están pidiendo para ellos", señaló.

En ese sentido, consideró que el verdadero valor de la solidaridad aparece cuando una persona decide involucrarse en las necesidades de alguien más, incluso cuando no existe un vínculo previo. También destacó el altruismo y la voluntad de acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

"La solidaridad nace del amor"

Al momento de definir el significado de la solidaridad en una palabra, Vallejos eligió una que sintetiza su mirada sobre el certamen: amor.

"Es fruto del amor. Es fácil amar al que uno tiene al lado, al que uno conoce. Esto es amor por el que no conocés, por el que le ves la cara, por el que sabés que está ahí necesitando. Esto es puro amor en su máxima expresión", manifestó.

Su reflexión puso en primer plano el espíritu del Sanjuanino Solidario 2026, una iniciativa que busca visibilizar a personas y organizaciones que realizan tareas sociales en distintos puntos de la provincia y necesitan recursos para sostener o ampliar sus actividades.

Finalmente, Vallejos reafirmó la importancia de que el sector empresarial acompañe este tipo de propuestas y convocó a mantener el compromiso colectivo. "Tenemos que estar acá todos", sostuvo.