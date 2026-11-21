Kevin “Chino” Vallejos acababa de ganarle a un excampeón de la UFC y ya tenía un nombre para su próxima pelea. El marplatense de 24 años venció este sábado por decisión unánime al estadounidense Aljamain Sterling en Doha, pidió una oportunidad frente a Alexander Volkanovski por el título del peso pluma y, recién entonces, se tapó la cara y rompió en llanto.

“Quedo a las órdenes de Volkanovski”, dijo todavía en el octágono del ABHA Arena. El argentino llegó a Qatar noveno en el ranking y venció al cuarto de la división. Fue su quinta victoria en cinco presentaciones desde su debut en la UFC y la primera ante un rival que había sido campeón de la organización.

Once derribos frustrados y tres tarjetas a favor

Vallejos venía de noquear a Josh Emmett en el primer asalto. Esta vez necesitó los 15 minutos y el veredicto de los tres jueces. David Lethaby y Darryl Ransom le dieron los tres rounds por 30-27, mientras que Anders Ohlsson vio un asalto a favor de Sterling y completó su tarjeta con un 29-28 para el argentino.

A los 37 años, el estadounidense buscó llevar la pelea al suelo. Intentó derribar al Chino en 12 ocasiones y lo consiguió una sola vez, en el segundo round. Vallejos volvió a ponerse de pie antes de que Sterling pudiera aprovechar la posición.

Los números reflejaron lo parejos que fueron los intercambios. Sterling conectó 74 golpes totales contra 61 del argentino, pero Vallejos quedó arriba en los calificados como significativos, con 37 aciertos frente a 32. Para el estadounidense, que había defendido tres veces el cinturón del peso gallo antes de subir de categoría, fue la sexta derrota de su carrera profesional.

La única derrota de Vallejos llegó cuando buscaba un contrato

En septiembre de 2023, el argentino perdió ante el brasileño Jean Silva en el Dana White’s Contender Series, el ciclo en el que la UFC evalúa a posibles incorporaciones. Un año después volvió a presentarse, venció a Cam Teague y consiguió el contrato que se le había escapado en el primer intento.

Debutó en marzo de 2025 con un nocaut en el primer round ante el surcoreano Seung Woo Choi. Después le ganó por puntos a Danny Silva y encadenó dos victorias antes del límite, sobre Giga Chikadze y Josh Emmett. Con el triunfo en Doha, su récord profesional en las artes marciales mixtas quedó en 19 victorias y una derrota.

Qué le pidió al campeón del peso pluma

Con el micrófono en la mano, Vallejos dejó la decisión del lado de Volkanovski. Quiere enfrentarlo si el australiano sigue en las 145 libras. El campeón ya probó suerte en el peso ligero, donde disputó dos veces el título frente a Islam Makhachev.

Volkanovski recuperó la corona del peso pluma en 2025 ante Diego Lopes, después de haberla perdido con Ilia Topuria. Antes de la pelea en Qatar, la lista de aspirantes tenía a Movsar Evloev en el primer puesto, seguido por Lopes y Lerone Murphy. Vallejos acaba de vencer a quien figuraba cuarto y todavía espera que la UFC defina al próximo retador.

Minutos después de llorar en el octágono, el Chino volvió sobre el tema en sus redes. Esta vez le alcanzaron cinco palabras: “Somos los próximos para Volk”.