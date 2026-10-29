Valu Cervantes mostró el regalo especial que recibió Benja Fernández

Valentina Cervantes y Enzo Fernández festejaron el cumpleaños número 3 de su hijo Benjamín Fernández en un marco lleno de amor y mensajes cariñosos. La popular influencer decidió publicar en sus redes sociales diferentes momentos de la emotiva jornada familiar que vivieron junto al pequeño agasajado por todos los fanáticos.

El simpático niño capturó el corazón de los seguidores que piden ver sus divertidas ocurrencias a diario. Por esa razón la joven pareja comparte de forma constante varios detalles cotidianos en la red para el deleite de la gran audiencia que sigue cada paso de la conocida familia.

Entre las sorpresas recibidas por el aniversario del pequeño apareció un obsequio sumamente particular y fuera de lo común. Valentina Cervantes sorprendió al mostrar una foto y un tierno video de una Biblia adaptada especialmente con ilustraciones coloridas para niños de corta edad.

La feliz mamá enseñó la llamativa portada del libro que lleva por título La primera Biblia para niños. En la grabación compartida en las redes sociales se observa al pequeño mientras pasa las hojas de la publicación infantil y afirma muy convencido de su propiedad: “Es mío”.

Durante la grabación casera la influencer le consulta con dulzura a su hijo sobre quién cuenta la historia que aparece reflejada en el texto de las páginas. Ante la inocente pregunta de su madre el niño responde sin dudar un instante: “Jesús”.