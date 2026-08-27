Una campaña solidaria busca reunir donaciones para ayudar a las familias de calle Alfonso 13 que perdieron todas sus pertenencias como consecuencia de un incendio.

La iniciativa fue organizada por la empresa Valuutour, que habilitó dos puntos de recepción para que vecinos y personas que quieran colaborar puedan acercar distintos elementos de primera necesidad.

Entre los productos que se necesitan se encuentran alimentos no perecederos, ropa y abrigos para personas de todas las edades, calzado y frazadas. También se solicita la colaboración con artículos de limpieza e higiene, además de pañales y leche.

La campaña apunta a reunir la mayor cantidad de elementos posibles para acompañar a las familias damnificadas en los primeros días después del incendio, luego de que perdieran sus pertenencias.

Dónde llevar las donaciones

Las personas interesadas en colaborar pueden acercar sus donaciones a dos puntos habilitados:

Rawson: local de Valuutour ubicado en el Barrio Las Garzas.

Rivadavia Norte: segundo punto de recepción dispuesto para la campaña.

Desde la organización indicaron que las donaciones serán recolectadas el sábado 29 de agosto y para coordinar puntos de encuentros exactos comunicarse al número de celular 2646715486. Ese mismo día está previsto el traslado de la ayuda para entregarla directamente a las familias afectadas.

La campaña busca así canalizar la solidaridad de la comunidad y reunir alimentos, ropa y otros elementos esenciales para quienes atraviesan una situación de extrema necesidad después del incendio.