Federico Valverde fue dado de baja de la Selección de Uruguay por una lesión y no podrá disputar los amistosos correspondientes a la Fecha FIFA. La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó este martes la ausencia del mediocampista.

El futbolista sufrió la lesión durante la derrota por 2-1 del Real Madrid ante Atlético de Madrid, disputada el domingo. El golpe se produjo tras una infracción del surcoreano Kang-in Lee sobre el final del primer tiempo.

El diagnóstico

Después del encuentro, Real Madrid había informado que Valverde tenía un “traumatismo severo en el tobillo izquierdo”. Este martes, el club confirmó que el jugador sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo.

Por esta lesión, el mediocampista no podrá participar de los amistosos de Uruguay durante esta Fecha FIFA. El entrenador Diego Forlán deberá afrontar estos compromisos sin uno de los futbolistas convocados inicialmente.

El reemplazante

La Asociación Uruguaya de Fútbol decidió convocar en su lugar a Emiliano Martínez, mediocampista de Palmeiras. De esta manera, el futbolista se incorporará a la Celeste para ocupar el lugar dejado por Valverde.