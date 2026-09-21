Virgil van Dijk reconoció que continuar su carrera internacional con Países Bajos fue una decisión importante después de haber evaluado su futuro en la selección. El defensor finalmente optó por seguir luego de mantener una conversación con el nuevo entrenador, Xavi Hernández.

El capitán del Liverpool suma 96 partidos con su seleccionado y había puesto en duda su continuidad tras la salida de Ronald Koeman. El entrenador neerlandés dimitió en junio después de la derrota ante Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial.

La charla con Xavi

Van Dijk explicó que necesitaba sentir confianza, respeto y alegría para decidirse a continuar representando a su país. Según indicó, encontró esos aspectos desde el primer momento de su conversación con Xavi y la charla no necesitó extenderse demasiado.

El defensor aseguró que ahora tiene muchas ganas de reencontrarse con el plantel para afrontar los próximos cuatro partidos. Además, expresó su deseo de que los próximos dos años sean una etapa positiva para Países Bajos.

El comienzo de una nueva etapa

El ciclo de Xavi tendrá uno de sus primeros desafíos este jueves, cuando Países Bajos enfrente a Alemania por la Liga de Naciones de la UEFA. El seleccionado alemán es dirigido por Jürgen Klopp.

Van Dijk llegará al seleccionado después de participar en la victoria del Liverpool por 1-0 frente al Bournemouth en la Premier League. Los Reds acumulan tres partidos consecutivos de liga sin recibir goles.