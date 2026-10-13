El próximo 24 de octubre, Vancouver Jeans desembarcará en Patio Alvear con una gran inauguración que combinará moda urbana, música, entretenimiento y sorpresas. La jornada tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia de Alonso Gioia, el reconocido creador de contenido que reúne a más de un millón de seguidores y que llegará a San Juan para encontrarse con su comunidad.

La propuesta estará abierta a todos los sanjuaninos que quieran conocer la marca y disfrutar de una experiencia diferente, con actividades pensadas para compartir y participar durante el evento.

La inauguración contará con DJ en vivo, promotoras, globos, pochoclos, juegos, descuentos y regalos sorpresa. Entre las principales atracciones estará la Ruleta Vancouver, una propuesta que permitirá a los asistentes participar por diferentes premios y beneficios.

Además, otros creadores de contenido e influencers se sumarán a la celebración para acompañar la llegada de la marca a la provincia. La idea es que la apertura vaya más allá de la presentación de un nuevo local y se convierta en un punto de encuentro para quienes siguen las tendencias, disfrutan de la música y se identifican con la cultura urbana.

La presencia de Alonso Gioia será uno de los momentos destacados de la jornada. Con una comunidad digital que supera el millón de seguidores, el influencer se convirtió en una figura reconocida entre el público joven y sumará su participación a una inauguración que promete convocatoria y entretenimiento.

Vancouver Jeans amplía su presencia en el país

Con más de 12 años de trayectoria, Vancouver Jeans es una marca argentina que continúa expandiéndose en distintas ciudades del país. Durante 2026, la firma impulsa su crecimiento y refuerza su vínculo con las nuevas generaciones a través de la moda, las redes sociales y las experiencias vinculadas con la cultura urbana.

La llegada a Patio Alvear marca un nuevo paso para la firma en San Juan, donde buscará acercar su propuesta a nuevos públicos y compartir la apertura con la comunidad local.

La invitación está abierta para todos los sanjuaninos que quieran conocer Vancouver Jeans, encontrarse con Alonso Gioia y disfrutar de una tarde con música, premios y sorpresas.

La cita será el 24 de octubre en Patio Alvear, en una inauguración que promete combinar moda y entretenimiento en un mismo lugar.