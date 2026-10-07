Vancouver Jeans llegó por primera vez a San Juan con la apertura de un nuevo local en Patio Alvear, ubicado en avenida Libertador General San Martín 1826. La marca argentina de indumentaria urbana confirmó así su desembarco en la provincia, como parte de un plan de crecimiento que durante 2026 ya suma cinco nuevas aperturas.

Con más de 12 años de trayectoria en el mercado argentino, Vancouver Jeans viene ampliando su presencia a través de nuevos locales y un modelo de franquicias que le permite llegar a distintas ciudades del país.

La marca se consolidó dentro del segmento de la moda urbana y el streetwear, con una propuesta centrada en el diseño, las tendencias y una identidad vinculada a la cultura joven. Su llegada a San Juan representa un nuevo paso dentro de esa estrategia de expansión nacional.

Moda urbana y cultura joven

La propuesta de Vancouver no se limita a la indumentaria. A lo largo de los años, la firma construyó una identidad relacionada con la música, el entretenimiento y distintas expresiones de la cultura urbana.

En ese recorrido, sus prendas fueron utilizadas por artistas, influencers, streamers y figuras públicas, una presencia que ayudó a fortalecer el vínculo de la marca con consumidores que buscan incorporar las tendencias urbanas a su estilo cotidiano.

La firma también desarrolla campañas, contenidos y colaboraciones orientadas especialmente a las nuevas generaciones, con el objetivo de mantener una conexión permanente con esa comunidad.

El desembarco en Patio Alvear

El nuevo local funciona en Patio Alvear, uno de los espacios comerciales de referencia de San Juan, donde la marca busca acercar su propuesta al público local.

La elección del centro comercial se enmarca en una estrategia que apunta a consolidar la presencia de Vancouver Jeans en nuevos mercados y ampliar su red de puntos de venta.

El modelo de franquicias es uno de los pilares de este crecimiento. La empresa brinda acompañamiento durante distintas etapas del proyecto, desde la elección del lugar y el armado del local hasta la capacitación, la puesta en marcha y las acciones de marketing.

Un nuevo capítulo para la marca

Con cinco aperturas concretadas durante 2026 y nuevos proyectos en desarrollo, Vancouver Jeans continúa avanzando con su expansión federal.

El desembarco en San Juan suma una nueva provincia a su mapa comercial y abre las puertas de la marca a una comunidad que, desde ahora, podrá acceder de manera presencial a su propuesta de moda urbana.