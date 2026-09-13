Un gravísimo hecho de vandalismo y profanación sacude al departamento de Jáchal. Alrededor de 40 nichos ubicados en el cementerio de la zona de Pampa del Chañar, en las inmediaciones de Tres Esquinas y San Isidro, fueron violentados durante el fin de semana en un raid delictivo que dejó a numerosas familias consternadas.

Según los testimonios recolectados, los delincuentes no solo destrozaron las estructuras para ingresar, sino que causaron pérdidas materiales incalculables y un profundo dolor en los allegados de los difuntos.

El botín de los delincuentes incluyó placas recordatorias, puertas de nichos, floreros de bronce y, con extrema morbosidad, hasta las manijas de los cajones y ataúdes. Los residentes aseguraron que es la primera vez que un hecho de esta magnitud ocurre en el cementerio local, marcando un límite que jamás se había cruzado en la comunidad jachallera.

Sin embargo, el clima de inseguridad y desprotección parece extenderse por toda la zona. Los vecinos recordaron que, apenas una semana atrás, ladrones se robaron una enorme cantidad de metros de cableado eléctrico, dejando a toda la zona sin servicio de luz. A esto se le suma el malestar generalizado por las graves deficiencias que, según denuncian, presenta el servicio de emergencia en el lugar.

Ante este panorama, las familias afectadas exigen una pronta investigación policial, mayor presencia de seguridad en los espacios públicos y respuestas de las autoridades municipales para esclarecer el aberrante hecho y dar con los responsables del saqueo.

No es un hecho aislado

La preocupación volvió a instalarse en distintas comunidades del norte sanjuanino, tras darse a conocer nuevos ataques coordinados en cementerios de la región. El caso de Jáchal se suma a otro episodio registrado recientemente en Rodeo (departamento Iglesia), donde se reportó la desaparición de más de 100 piezas de bronce de distintas sepulturas.

En el cementerio de Rodeo, las imágenes difundidas por vecinos muestran numerosas tumbas y nichos con faltantes y marcas visibles de los elementos retirados. El hecho generó fuerte indignación, especialmente porque los objetos afectados forman parte de los recuerdos y homenajes que las familias colocan para honrar a sus seres queridos.

Más allá del valor económico de las piezas sustraídas, estos episodios provocan un profundo malestar porque afectan directamente espacios vinculados con el descanso eterno. En el caso del cementerio de Pampa del Chañar en Jáchal, los daños volvieron a poner en discusión las fallas de seguridad y la facilidad con la que se producen este tipo de ataques.

Hasta el momento, en el caso del cementerio de Rodeo no trascendieron públicamente detalles oficiales sobre los responsables del hecho ni sobre una eventual recuperación de los elementos denunciados como robados.