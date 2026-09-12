El Cementerio Municipal de Rodeo, en el departamento Iglesia, fue escenario de un episodio de vandalismo que afectó a varias familias. Durante la jornada del sábado, vecinos encontraron nichos violentados, puertas de bronce arrancadas, vidrios rotos y distintos objetos sustraídos.

Entre los elementos robados se encuentran placas conmemorativas, floreros y objetos personales que habían sido colocados por los familiares como recuerdo de sus seres queridos.

El caso generó indignación entre los vecinos, que reclamaron medidas de seguridad y una investigación para determinar quiénes fueron los responsables.

Uno de los damnificados. (Gentileza)

Encontró los nichos de sus suegros destrozados

Uno de los testimonios más dolorosos fue el de Mirian Cervantes, quien se enteró de lo ocurrido a través de la radio y se dirigió rápidamente al cementerio.

Al llegar, comprobó que las tumbas de su hijo y de su esposo permanecían intactas. Sin embargo, encontró los nichos de sus suegros profanados, situación que provocó su angustia y la llevó a romper en llanto.

En el nicho de su suegra, doña Erlinda, los delincuentes habrían forzado la estructura metálica y se llevaron una figura de un ángel de bronce. La familia había arreglado y pintado recientemente el lugar para conmemorar el primer aniversario de su fallecimiento.

El viento también desparramó los recuerdos

Como consecuencia de los daños provocados en las puertas y accesos, el viento terminó esparciendo por el suelo del cementerio cuadros, recuerdos y adornos que habían dejado los familiares.

Otro vecino mostró durante la cobertura los daños en distintas sepulturas y señaló la rotura de cristales y el faltante de tres aberturas consecutivas.

Para las familias afectadas, el perjuicio no se limita al valor de los objetos robados. Los destrozos alcanzaron espacios cargados de recuerdos y afecto.

Los vecinos piden seguridad

Ante lo ocurrido, los damnificados solicitaron la intervención de las autoridades municipales y provinciales para investigar el ataque, identificar a los responsables y reforzar la vigilancia en el cementerio.

La comunidad de Rodeo expresó su indignación y preocupación y pidió medidas permanentes para evitar nuevos hechos de vandalismo en el lugar donde descansan sus seres queridos.