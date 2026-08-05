La compañía minera Vantage Metals presentó su informe de actividades correspondiente al trimestre finalizado en junio de 2026, destacando avances significativos en su proyecto Toro-Malambo-Tambo (TMT). Ubicado en San Juan, el proyecto se sitúa estratégicamente en una zona inexplorada entre los cinturones metalogénicos de El Indio y Maricunga.

Durante la temporada de campo 2025-2026, las actividades de perforación se centraron principalmente en el prospecto Toro Central. El objetivo fue identificar y delimitar mineralización epitermal de alta ley de plata, zinc, cobre y oro, siguiendo los hallazgos previos realizados en la estructura mineralizada vinculada a una intrusión de dacita.

Resultados en Toro Central

Los resultados de los ensayos confirmaron la presencia de zonas polimetálicas de alta ley en el pozo de perforación diamantina TMT-TC-DDH-004. Entre las intersecciones más destacadas se reportaron 1,75 metros con 312 gramos por tonelada de plata, 25,4% de zinc, 2,24% de cobre y 0,17 gramos por tonelada de oro desde los 216,25 metros de profundidad.

Además de esta zona rica en metales preciosos y base, el mismo pozo identificó un segundo intervalo significativo, esta vez más rico en cobre. Se informaron 7 metros con 0,63% de cobre, 0,12 gramos por tonelada de oro y 11,27 gramos por tonelada de plata a partir de los 364 metros, lo que refuerza el potencial del sistema mineralizado en Toro Central.

La mineralización en esta zona parece estar controlada estructuralmente y se extiende por más de 750 metros de rumbo. Aunque las perforaciones más recientes aún no han replicado el intervalo excepcional de plata y zinc del pozo TMT-TC-DDH-002, la gerencia de la empresa se muestra alentada por la continuidad de la dotación de metales dentro del marco geológico del proyecto.

Nuevos objetivos y respaldo financiero

Paralelamente, Vantage Metals avanzó en el área de Tambo South, donde los resultados preliminares de un levantamiento geofísico 3D MT/IP sugieren un potencial de pórfido de cobre. Los datos indican que el objetivo no ha sido totalmente probado por las perforaciones iniciales y permanece abierto tanto lateralmente como en profundidad.

Los fondos obtenidos en las colocaciones de capital se destinarán a la continuidad de las actividades geológicas en San Juan, incluyendo mapeo de campo planificado para refinar los objetivos de perforación de la próxima temporada 2026/2027 en Tambo South.

En cuanto al prospecto Toro South, se completaron tres pozos destinados a investigar un objetivo de pórfido profundo subyacente a un sistema epitermal somero. Si bien se intersectaron amplias zonas de alteración y sulfuros, los ensayos de estos primeros pozos no detectaron mineralización económica significativa hasta el momento.

La compañía finalizó colocaciones de capital por un total de 6 millones de dólares australianos. Entre los inversores estratégicos destacan Integra Capital, con sede en Argentina, y el empresario suizo José Luis Manzano, quienes tomaron participaciones de hasta el 10,12% en la compañía, demostrando un fuerte apoyo local al proyecto TMT.

La empresa mantiene una posición financiera sólida, con 2,46 millones de dólares australianos en efectivo al cierre del trimestre y sin deuda.