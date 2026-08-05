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Vantage Metals reporta alta ley de plata y zinc en proyecto TMT
POR REDACCIÓN
La compañía minera Vantage Metals presentó su informe de actividades correspondiente al trimestre finalizado en junio de 2026, destacando avances significativos en su proyecto Toro-Malambo-Tambo (TMT). Ubicado en San Juan, el proyecto se sitúa estratégicamente en una zona inexplorada entre los cinturones metalogénicos de El Indio y Maricunga.
Durante la temporada de campo 2025-2026, las actividades de perforación se centraron principalmente en el prospecto Toro Central. El objetivo fue identificar y delimitar mineralización epitermal de alta ley de plata, zinc, cobre y oro, siguiendo los hallazgos previos realizados en la estructura mineralizada vinculada a una intrusión de dacita.
Resultados en Toro Central
Los resultados de los ensayos confirmaron la presencia de zonas polimetálicas de alta ley en el pozo de perforación diamantina TMT-TC-DDH-004. Entre las intersecciones más destacadas se reportaron 1,75 metros con 312 gramos por tonelada de plata, 25,4% de zinc, 2,24% de cobre y 0,17 gramos por tonelada de oro desde los 216,25 metros de profundidad.
Además de esta zona rica en metales preciosos y base, el mismo pozo identificó un segundo intervalo significativo, esta vez más rico en cobre. Se informaron 7 metros con 0,63% de cobre, 0,12 gramos por tonelada de oro y 11,27 gramos por tonelada de plata a partir de los 364 metros, lo que refuerza el potencial del sistema mineralizado en Toro Central.
La mineralización en esta zona parece estar controlada estructuralmente y se extiende por más de 750 metros de rumbo. Aunque las perforaciones más recientes aún no han replicado el intervalo excepcional de plata y zinc del pozo TMT-TC-DDH-002, la gerencia de la empresa se muestra alentada por la continuidad de la dotación de metales dentro del marco geológico del proyecto.
Nuevos objetivos y respaldo financiero
Paralelamente, Vantage Metals avanzó en el área de Tambo South, donde los resultados preliminares de un levantamiento geofísico 3D MT/IP sugieren un potencial de pórfido de cobre. Los datos indican que el objetivo no ha sido totalmente probado por las perforaciones iniciales y permanece abierto tanto lateralmente como en profundidad.
Los fondos obtenidos en las colocaciones de capital se destinarán a la continuidad de las actividades geológicas en San Juan, incluyendo mapeo de campo planificado para refinar los objetivos de perforación de la próxima temporada 2026/2027 en Tambo South.
En cuanto al prospecto Toro South, se completaron tres pozos destinados a investigar un objetivo de pórfido profundo subyacente a un sistema epitermal somero. Si bien se intersectaron amplias zonas de alteración y sulfuros, los ensayos de estos primeros pozos no detectaron mineralización económica significativa hasta el momento.
La compañía finalizó colocaciones de capital por un total de 6 millones de dólares australianos. Entre los inversores estratégicos destacan Integra Capital, con sede en Argentina, y el empresario suizo José Luis Manzano, quienes tomaron participaciones de hasta el 10,12% en la compañía, demostrando un fuerte apoyo local al proyecto TMT.
La empresa mantiene una posición financiera sólida, con 2,46 millones de dólares australianos en efectivo al cierre del trimestre y sin deuda.