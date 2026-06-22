Lionel Messi tuvo en sus pies la oportunidad de adelantar a la Selección Argentina en el duelo frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, pero el capitán albiceleste no logró convertir desde el punto penal y dejó escapar una ocasión inmejorable para abrir el marcador.

La acción se produjo luego de una revisión del VAR que detectó una infracción sobre Lautaro Martínez dentro del área austríaca. Tras analizar la jugada, el árbitro sancionó penal para la Albiceleste y toda la expectativa recayó sobre el número 10.

Con la tranquilidad que lo caracteriza, Messi tomó la pelota y se preparó para ejecutar. Sin embargo, al intentar colocar el remate lejos del arquero, el balón se fue desviado y terminó fuera de los tres palos, generando sorpresa tanto en el estadio como entre los millones de espectadores que seguían el encuentro.

Más allá de la posibilidad de poner en ventaja a Argentina, el penal tenía un valor especial para Messi. En caso de convertir, el rosarino habría alcanzado una marca histórica que lo habría dejado como único máximo goleador de la historia de los Mundiales.

La Pulga llegaba al encuentro igualado en la cima de esa tabla con el alemán Miroslav Klose, por lo que el tanto le habría permitido quedar en soledad al frente de uno de los registros más importantes de las Copas del Mundo. Sin embargo, el destino le negó esa posibilidad y el récord deberá esperar una nueva oportunidad.

Pese al error, el capitán argentino recibió el inmediato apoyo de los fanáticos presentes en el Dallas Stadium. Lejos de reproches, las tribunas alentaron al máximo referente de la Selección, consciente de todo lo que representa para el equipo y para la historia reciente del fútbol argentino.