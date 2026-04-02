Variedades y secretos para preparar la rosca de Pascua perfecta

La rosca de Pascua se destaca como una pieza de panadería dulce que genera gran expectativa y recuerdos afectivos. Este punto de encuentro familiar se distinguía antiguamente de la rosca de reyes por incluir un huevo teñido integrado en la masa, un detalle decorativo que desapareció con los años.

Hoy la versión clásica utiliza crema pastelera, guindas o cerezas al marraschino y azúcar grana, aunque existen variantes modernas rellenas de abundante dulce de leche repostero o con coberturas de chocolate.

Para que el manjar sea suave y no se seque es clave dar el tiempo justo de horno a la mezcla húmeda de leche y huevo. Un toque diferencial se logra con un glacé de naranja y licor Grand Marnier o decorando con higos confitados.

La rosca trenzada de chocolate permite el frisado si sobra, a diferencia de las que llevan pastelera que deben consumirse en los tres días siguientes a temperatura ambiente. Quienes buscan sabores europeos prefieren la masa brioche, elaborada con yema de huevo, manteca bien fría, vainilla fresca y almendras fileteadas.

Sobre el proceso, el cocinero Mauricio Asta advirtió que “la masa es simple, parecida a la del pan dulce pero más liviana y la clave está en dejarla crecer tranquila y no apurar el proceso”.

Asta señaló que para la decoración “crema pastelera, azúcar, frutas secas, todo vale y se adapta al gusto de cada familia, solo hace falta paciencia”. Por su parte, la propuesta de Maru Botana se define como “esponjosa, casera, generosa en crema pastelera y con esa estética artesanal que remite a lo hecho con amor”.

Las alternativas saludables incorporan harina integral para sumar fibra, azúcar mascabo, peras deshidratadas y leche vegetal. La opción vegana se prepara sin amasar, sin manteca ni huevos, usando cúrcuma para dar color a la crema vegetal.

Finalmente, la receta sin TACC prescinde de premezclas y utiliza almidón de maíz, fécula de mandioca y harina de arroz para obtener una textura blanda y pegajosa que se acomoda al hornearse. Un secreto final para resaltar el sabor del baño de chocolate consiste en añadir unos granos de sal en la cubierta.