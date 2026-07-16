Un operativo encabezado por personal de la Comisaría 24° permitió detener este miércoles a un hombre acusado de cometer diversos hechos ilícitos en la zona comercial ubicada sobre avenida España y República del Líbano, en el departamento Rawson. La investigación avanzó a partir del análisis de registros en video obtenidos de distintos comercios, entre ellos el supermercado VEA, donde el sospechoso quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Según informaron fuentes policiales, los procedimientos se desarrollaron durante la jornada de este 16 de julio mediante una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintos sectores del departamento. Las medidas judiciales se concretaron en el barrio San Luis, Villa 17 de Agosto y barrio Héroes de Malvinas, lugares donde los investigadores buscaron al presunto autor de los ilícitos denunciados en las últimas semanas.

La pesquisa permitió establecer la identidad del sospechoso gracias al análisis de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en el supermercado VEA y otros comercios de la zona. Esos registros constituyeron una prueba determinante para individualizar al acusado y avanzar con las órdenes de allanamiento y detención.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron detener a Ricardo Adolfo Ávila, oriundo del departamento Rawson. De acuerdo con la información oficial, el hombre presenta un amplio prontuario por delitos contra la propiedad, aunque al momento del operativo no registró pedidos de captura vigentes.

Si bien los investigadores no lograron recuperar los efectos denunciados como sustraídos en la causa vinculada al supermercado VEA, el procedimiento arrojó resultados positivos desde el punto de vista investigativo. En los domicilios allanados, la Policía secuestró distintos elementos considerados de interés para la causa, los cuales quedaron incorporados como evidencia y serán sometidos a las pericias correspondientes.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que imputó al detenido por el delito de hurto. En paralelo, los investigadores continuaron con las diligencias para determinar si el sospechoso mantiene vinculación con otros hechos delictivos registrados en el mismo corredor comercial.

Las cámaras de seguridad fueron fundamentales para el esclarecimiento del caso. El material audiovisual permitió reconstruir parte de la secuencia de los hechos, identificar al presunto autor y reunir elementos probatorios suficientes para solicitar las medidas judiciales que finalmente culminaron con su detención.

La investigación continúa bajo las directivas de la autoridad judicial competente, mientras el acusado quedó alojado a disposición de la causa y los elementos secuestrados fueron incorporados al expediente como parte de la evidencia reunida durante los allanamientos.