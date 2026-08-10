Tres individuos fueron aprehendidos en Chimbas luego de ser sorprendidos dentro del predio de una empresa mientras intentaban sustraer cableado de alta tensión. El procedimiento, caratulado como robo, se llevó a cabo este domingo 9 de agosto y quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió en una empresa ubicada sobre calle Rodríguez, en inmediaciones de calle Luna. Según informó la Policía de San Juan, efectivos de la Unidad Operativa Chimbas Este y de la Unidad Operativa Chimbas Sur y Mariano Moreno acudieron al lugar luego de recibir una comisión del operador de turno por un presunto hecho ilícito.

El lugar donde fueron aprehendidos los delincuentes.

Al llegar al predio, los uniformados observaron a cuatro personas de sexo masculino en el interior de las instalaciones de la empresa Canela, firma subcontratista de Naturgy. De acuerdo con la información aportada por los efectivos, los sujetos intentaron sustraer cableado de alta tensión que se encontraba dentro del predio.

Los policías dieron la voz de alto, pero los sospechosos hicieron caso omiso y emprendieron la fuga a pie. Se inició una persecución y lograron alcanzar a tres de ellos y un cuarto escapó.

Los aprehendidos fueron identificados como William Riveras, de 20 años, y dos menores de 13 y 16 años con domicilio en distintos sectores del barrio Santa María, en Chimbas.

Luego del procedimiento, los efectivos entrevistaron al encargado de la empresa, quien manifestó su intención de radicar la denuncia correspondiente por el hecho. A partir de esa situación, el personal policial estableció comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial y puso en conocimiento de lo ocurrido al ayudante fiscal Jorge Salinas.

Posteriormente, se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal Martín Morando, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. Como parte de las actuaciones, los efectivos secuestraron cableado de alta tensión, elemento que quedó incorporado al procedimiento judicial.

Debido a que dos de los aprehendidos eran menores de edad, el personal policial también estableció comunicación con la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia de Primera Nominación. La consulta fue atendida por la doctora Elba Maní.

Respecto del adolescente de 13 años, la funcionaria judicial dispuso que fuera entregado a sus progenitores, previa notificación a los mismos. Para completar esa medida, se recibió la correspondiente partida de nacimiento.

En cuanto al joven de 16 años, se dispuso su traslado al CAD, conforme a las medidas establecidas por la Justicia de Niñez y Adolescencia.

El joven de 20 años, en tanto, quedó vinculado al procedimiento de Flagrancia por el delito investigado. Las actuaciones continuaron bajo la intervención de la UFI Flagrancia, mientras se incorporaron las pruebas y demás elementos relacionados con el intento de sustracción ocurrido dentro del predio de la empresa.