Varios nombres ya se mencionan para suceder a Sebastián Beccacece en Independiente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Varios nombres ya comenzaron a mencionarse como candidatos a suceder a Sebastián Beccacece, que esta tarde renunció a la dirección técnica de Independiente, luego de reunirse con dirigentes de la institución y tras la eliminación de la Copa Argentina, al perder ayer ante Lanús (0-2).



El que tomó mayor cuerpo es el de Eduardo Domínguez, quien fuera defensor de los 'rojos' en la temporada 2005-2006 y que como entrenador se inició en Huracán, luego pasó por Colón de Santa Fe y Nacional de Montevideo.



En la actualidad, el DT de 41 años se encuentra libre aunque su nombre figuró como candidato en los últimos meses para clubes argentinos y otros de Sudamérica.



En la posible nómina se sumaría Mauricio Pellegrino, recientemente despedido del Leganés, de España, y que tuviera un paso por el club de Avellaneda, con aceptable desempeño en la temporada 2015-2016.



No se descarta una chance para Hernán Crespo, tras su paso por Banfield en el primer semestre del año, que se identifica con la línea futbolística de los últimos dos técnicos de Independiente, Beccacece y Ariel Holan.



Precisamente, esa posibilidad la tendría el ex goleador de River y de la selección nacional por formar parte de un cuerpo técnico que formara el profesor Alejandro Kohan, que trabajó al lado de Holan en el 2017, cuando el 'Diablo' ganó sus últimas dos copas, la Sudamericana y la Suruga Bank y que mantiene una buena relación con la dirigencia del club.



Otros a incluirse en la lista posible a entrevistar son dos ex mediocampistas del 'Rey de Copas', Lucas Pusineri y Daniel Garnero, aunque se encuentran en plena y exitosa tarea en el fútbol sudamericano. El primero conduce al Deportivo Cali, de Colombia, tras haber ascendido al Deportivo Cúcuta, y el segundo está al frente de Olimpia, de Paraguay, con el que fue campeón en la temporada pasada.



Lo llamativo resultó la auto postulación del ex zaguero de Independiente y de la selección argentina Pedro Damián Monzón -actual DT de Argentinos de Quilmes-.



"Me postulo para ser el entrenador de Independiente porque el nuevo técnico debe tener amor al club, personalidad y recorrido en el fútbol", sostuvo el 'Moncho' en declaraciones para Radio Mitre y cerró con que siempre sueña "con volver a Independiente como técnico".



A todo esto, desde fuentes allegadas a la comisión directiva indicaron a Télam que antes de contratar un nuevo técnico "la idea es formar la tan mentada secretaría técnica", por la que ya hubo conversaciones hace un mes con el ex delantero del club Daniel Montenegro y ahora lo harán con otro ex atacante, el uruguayo Diego Forlán, quienes podrían llegar a compartir tal función.



El nuevo cargo se definirá en 15 días y los responsables del área serían los encargados de contratar al nuevo entrenador, que asumiría en los primeros días de enero próximo.



Consecuentemente, en principio, es intención de los dirigentes que el coordinador del fútbol juvenil, Fernando Berón, que a partir de mañana a las 9 conducirá los entrenamientos del plantel profesional en Villa Domínico, "dirija el equipo en los seis partidos que restan hasta el receso de la Superliga", señaló la fuente.



De concretarse esto último, Berón abordaría la conducción táctica ante Unión, en Santa Fe, el próximo miércoles a las 19.10 y proseguiría con San Lorenzo, en Avellaneda; Godoy Cruz, en Mendoza; Aldosivi, en Mar del Plata y los dos últimos de local, Banfield y el pendiente con Newell’s.