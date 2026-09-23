Varsky pegó el grito en el cielo y exigió a Nico Repetto que no le robe más

El retorno de Nicolás Repetto a la pantalla chica quedó envuelto en un insólito conflicto legal antes de su estreno oficial. La controversia surgió cuando Juan Pablo Varsky notó que el nuevo ciclo del conductor iba a llamarse Clink Clank, una denominación que afecta directamente a su propia marca registrada.

El periodista deportivo utiliza desde hace tiempo la palabra Clank para sus contenidos periodísticos y cuenta con los derechos registrados legalmente. Ante esta situación, sus abogados notificaron de inmediato a las autoridades de la productora Kuarzo para exigir una modificación urgente en el título del show de el trece.

Durante la emisión de Mitre Live, Juan Etchegoyen reveló que Varsky mantuvo una reunión directa con Martín Kweller, uno de los titulares de la productora. En ese encuentro se planteó la necesidad de buscar una alternativa creativa para evitar el uso del término protegido y resolver el inconveniente de manera pacífica.

Desde la empresa productora confirmaron que la respuesta hacia el reclamo fue totalmente receptiva. Ambos comunicadores mantienen además un vínculo comercial positivo al ser socios en la emisora de radio Now, lo que facilitó que el equipo de producción ya trabaje en un nuevo nombre para el esperado regreso televisivo.