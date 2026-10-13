La expectativa por la semifinal de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama alcanzó niveles históricos en Brasil. Este martes 13 de octubre, los hinchas del conjunto carioca agotaron las 70.000 entradas disponibles para el partido de vuelta, que se disputará el próximo 20 de octubre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La venta se completó en pocas horas, después de que la Justicia brasileña autorizara la utilización del escenario para la definición de la serie.

La confirmación llegó a través de las redes sociales del club, que celebró la respuesta de sus simpatizantes. "¡El Maraca es nuestro! ¡Entradas agotadas para el partido de vuelta de la semifinal de la Conmebol Sudamericana en el Maracaná!", publicó la cuenta oficial de socios de Vasco da Gama.

La demanda se disparó luego de que el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro resolviera favorablemente el pedido del club brasileño, que mantenía una disputa con el consorcio integrado por Flamengo y Fluminense, encargado de administrar el estadio. La controversia había puesto en duda la sede del encuentro, incluso cuando ya se habían comercializado miles de localidades.

Antes de la resolución definitiva de este martes, Vasco había vendido alrededor de 45.000 entradas. La comercialización se encontraba interrumpida por las medidas judiciales, pero se reanudó inmediatamente después del nuevo fallo. En cuestión de horas, los simpatizantes adquirieron el resto de las localidades disponibles y garantizaron un Maracaná colmado para recibir al equipo argentino.

Boca tendrá 4.000 entradas para la revancha

Pese al enorme respaldo de los hinchas locales, Boca también contará con presencia de sus simpatizantes en Río de Janeiro. De acuerdo con las disposiciones de la Conmebol, el conjunto argentino tendrá asignadas aproximadamente 4.000 localidades para el compromiso de vuelta.

La misma cantidad fue destinada a los seguidores de Vasco da Gama para el encuentro de ida, previsto para este martes 13 de octubre desde las 21.30 en La Bombonera, donde comenzará a definirse la clasificación a la final del certamen continental.

La disputa judicial que puso en duda al Maracaná

La confirmación del estadio llegó después de varios días de incertidumbre. El consorcio Fla-Flu, responsable de la administración del Maracaná, había presentado recursos judiciales para impedir que Vasco utilizara el escenario, alegando problemas de organización y compromisos previamente establecidos.

Sin embargo, el desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto resolvió a favor del conjunto carioca y ordenó garantizar la disponibilidad del estadio para el martes 20 de octubre.

El Ministerio Público de Río de Janeiro también había respaldado la realización del partido en el Maracaná por razones de seguridad, especialmente ante la cantidad de entradas comercializadas y las dificultades que implicaría trasladar el encuentro a un escenario de menor capacidad.

Con el estadio habilitado y las entradas agotadas, Vasco se prepara para recibir a Boca en un escenario que promete una multitud. La revancha se disputará el martes 20 de octubre desde las 21.30, cuando ambos equipos buscarán quedarse con uno de los lugares en la final de la Copa Sudamericana.