Vasco da Gama ya piensa en el escenario para recibir a Boca Juniors por la semifinal de la Copa Sudamericana y analiza recurrir a la Justicia para intentar jugar el partido en el Maracaná.

El problema surgió porque São Januário, el estadio habitual del conjunto carioca, tiene una capacidad cercana a las 20.000 personas, mientras que la Conmebol establece un mínimo de 30.000 localidades para los partidos de semifinales. Por ese motivo, Vasco deberá mudar su localía para el encuentro previsto para la semana del 20 de octubre.

El Maracaná, el principal objetivo

La intención de Vasco es utilizar el Maracaná, escenario que considera la principal alternativa para recibir al equipo argentino. Sin embargo, el estadio es administrado por un consorcio vinculado a Flamengo y Fluminense, que también podrían necesitarlo durante esa misma semana por las semifinales de la Copa Libertadores.

Ante la posibilidad de que el pedido sea rechazado, la dirigencia de Vasco analiza presentar una acción judicial para intentar garantizar el uso del estadio. Hasta el momento, el club no había realizado formalmente el pedido ante el Maracaná, según información publicada en Brasil.

La otra opción que aparece sobre la mesa es el estadio Nilton Santos, perteneciente a Botafogo. El escenario cumple con el requisito de capacidad y podría convertirse en una alternativa si Vasco no consigue utilizar el Maracaná.

También existe una posibilidad más compleja: instalar tribunas tubulares en São Januário para aumentar el aforo y alcanzar el mínimo requerido por la Conmebol.

La definición todavía está abierta

Mientras Vasco analiza las distintas alternativas, la Conmebol mantiene una postura de espera y aguarda que el club defina dónde disputará el encuentro. La entidad exige que el estadio elegido esté aprobado por sus inspecciones correspondientes.

Para Boca, el posible regreso al Maracaná tiene además un antecedente reciente. En ese estadio perdió la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense por 2-1 en tiempo suplementario.

Ahora, el Xeneize volverá a Río de Janeiro para disputar una semifinal de la Copa Sudamericana y todavía resta conocer cuál será finalmente el escenario elegido por Vasco para ejercer su localía.