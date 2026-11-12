Un hombre de 31 años fue detenido en Villa San Damián, en Rawson, luego de que el propietario de una vivienda lo descubriera en el fondo de su domicilio mientras reunía distintos elementos que presuntamente intentaba sustraer. El sospechoso fue sorprendido por efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

El episodio ocurrió en calle Rivadavia al 100 sur, en jurisdicción de la Comisaría Buenaventura Luna. Según la información policial, el procedimiento se inició cuando personal que patrullaba por el interior de Villa San Damián recibió el aviso de un vecino que alertó sobre la presencia de un desconocido en el fondo de su propiedad.

El hombre manifestó que había observado a un sujeto que aparentemente intentaba llevarse pertenencias de su vivienda. Ante esa situación, autorizó el ingreso de los uniformados para que intervinieran en el lugar y verificaran lo que estaba sucediendo.

Cuando los efectivos ingresaron al domicilio, encontraron al sospechoso en el sector posterior de la propiedad, junto a varios elementos que, de acuerdo con la denuncia, había reunido con la intención de sustraerlos. Frente a esa situación, los policías procedieron a su aprehensión antes de que pudiera escapar del inmueble.

Entre los objetos que había juntado para robar el había una escalera de aluminio y una bicicleta para niños.

El detenido fue identificado como Luciano Rodrigo Luna, de 31 años, con domicilio en Villa San Damián, sobre calle Boulevard Sarmiento, en Rawson. En tanto, el damnificado fue identificado como Leandro Exequiel Castillo, de 27 años, propietario de la vivienda donde se produjo el episodio.

la policía también encontró una cámara de seguridad que habría sido desconectada y sacada de su luugar.

En el operativo intervinieron efectivos de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta y de la División Comando Radioeléctrico Sur. Participaron el cabo Emanuel Castillo, junto con la oficial ayudante Araceli León y el cabo Ezequiel Soria, quienes se movilizaban en el patrullero H-60.

Después de concretar la detención, los uniformados realizaron las consultas correspondientes con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) y comunicaron lo sucedido a las autoridades judiciales. Posteriormente, se presentó en el lugar el ayudante fiscal Agustín Caballero.

Con la autorización de la fiscal de turno, Yanina Galante, se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó encuadrada provisoriamente como robo calificado por escalamiento en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia.

De esta manera, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia tras ser descubierto dentro de una propiedad privada, en un episodio que tuvo como punto de partida el aviso del propio dueño de casa y la rápida intervención de los efectivos que patrullaban el barrio.