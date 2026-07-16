Un hombre de 35 años quedó detenido este jueves en el departamento Chimbas, acusado de cometer un robo agravado por escalamiento luego de ingresar a una vivienda e intentar sustraer distintos elementos del interior de un automóvil. La intervención policial se produjo tras una aprehensión civil realizada por los propios moradores, quienes sorprendieron al sospechoso dentro del vehículo y evitaron que escapara.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Miguel Soler, en la manzana 13 del barrio Los Andes. Hasta ese domicilio llegó personal de la Unidad Operativa Chimbas Este, luego de que el operador de turno comisionó a un móvil policvial y el agente Gustavo Mercado, motorista de la Cb 06, se dirigió al lugar ante el aviso de que un hombre habá sido retenido por particulares.

el ladrón intentó llevarse el matafuegos y el botiquín de primeros auxilios del auto.

Al arribar al lugar, el efectivo observó que, debajo de una galería utilizada como garage, dos hombres forcejeaban con un tercero para impedir que abandonara la propiedad. Los vecinos relataron que se encontraban durmiendo cuando escucharon fuertes ruidos y los insistentes ladridos del perro de la familia.

El auto se encontraba en el garage y el delinceunte saltó una reja para ingresar a la vivienda

Ante esa situación, ambos salieron al exterior de la vivienda para verificar qué ocurría y encontraron a un desconocido en el interior de un automóvil Peugeot gris. Según manifestaron, el sospechoso intentó escapar al advertir su presencia y procuró escalar una reja para salir hacia la calle, aunque no logró concretar la fuga porque fue reducido y retenido hasta la llegada de la Policía.

Para acceder al rodado violentó una de las puertas, con una palanca.

De acuerdo con el relato de los damnificados, el acusado alcanzó a retirar el matafuego del vehículo y lo dejó apoyado al costado del automóvil. Además, violentó la puerta trasera izquierda y, antes de ser descubierto, sustrajo un gato hidráulico de color negro y un bolso mediano que contenía un botiquín de primeros auxilios.

Frente a esa situación, el agente Mercado procedió a la aprehensión de Alejandro Guillermo Manrique, de 35 años domiciliado también en el barrio Los Andes. Posteriormente solicitó apoyo de un móvil policial y dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) mediante una comunicación al 105.

Minutos después llegó al lugar el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, Sergio Cúneo, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. La causa quedó caratulada como robo agravado por escalamiento, mientras el detenido quedó a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.