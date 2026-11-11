Un hombre de 46 años terminó detenido en el barrio ATSA I, en Rivadavia, luego de que vecinos lo retuvieran tras ingresar a una vivienda y sustraer un teléfono celular. La Policía recuperó el aparato y la UFI Flagrancia intervino en el caso.

Un procedimiento policial terminó con un hombre detenido durante la noche del martes 10 de noviembre, luego de que un grupo de vecinos lo sorprendiera y retuviera tras un episodio ocurrido en una vivienda del barrio ATSA I, en Rivadavia. El sospechoso fue acusado de ingresar a un domicilio sin autorización y sustraer un teléfono celular.

El teléfono celular fue recuperado de entre las prendas del detenido.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:55, en una propiedad ubicada sobre calle Sanidad Argentina al 1114. A esa hora, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte, que realizaban recorridas preventivas por el sector, recibieron una comisión del operador del Cisem para trasladarse hasta el lugar, donde se había producido una aprehensión civil.

Cuando los uniformados llegaron, encontraron a varios vecinos que tenían retenido a un hombre. Allí entrevistaron a la propietaria de la vivienda, quien relató que momentos antes un sujeto ingresó a su domicilio y le sustrajo un teléfono celular Samsung A05. Según la denuncia, el aparato era de color negro.

Tras identificar al sospechoso, los efectivos lo entrevistaron y realizaron una requisa que permitió encontrar el teléfono entre sus prendas de vestir. De esa manera, lograron recuperar el elemento denunciado como sustraído.

El detenido fue identificado como Sergio Rafael Heredia, de 46 años, domiciliado en el barrio Noreste 3, de Santa Lucía. Luego del procedimiento, los policías realizaron las consultas correspondientes con el sistema acusatorio y dieron intervención a la UFI Flagrancia.

Hasta el lugar llegó el ayudante fiscal Sebastián Miranda, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia bajo el legajo 23/26, con la carátula provisoria de tentativa de hurto en concurso con violación de domicilio.

El caso quedó en manos de la Justicia, mientras que el teléfono celular fue secuestrado como elemento vinculado a la investigación. Las actuaciones se recibieron en la Comisaría 23ª, con intervención de la oficial subinspectora Natalia Rondal.

La causa buscará establecer las circunstancias en las que se produjo el ingreso a la vivienda y la posterior sustracción del dispositivo. La intervención de los vecinos, que retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía, permitió que los efectivos concretaran el procedimiento y recuperaran el teléfono denunciado.