Vecinos atraparon a un ladrón, lo desnudaron, ataron y golpearon

Un violento episodio sacudió la tranquilidad del barrio Juana Manso en la localidad de Rawson. Los habitantes de la zona interceptaron a un joven de corta edad bajo la sospecha de haber cometido diversos robos en el sector. La secuencia, que fue captada por teléfonos celulares y difundida en redes sociales, muestra momentos de extrema tensión donde el sujeto fue inmovilizado, desnudado y golpeado por los presentes.

Durante el transcurso de la detención civil, el joven manifestó su postura ante los ataques. En los registros audiovisuales se lo escucha "negar las acusaciones" que pesaban sobre él mientras intentaba defenderse de los reclamos. Asimismo, el implicado buscó "rechazar cualquier participación en los delitos que le atribuyen los vecinos" del barrio sanjuanino. La situación escaló hasta que se dio aviso a las autoridades correspondientes para que intervinieran en el conflicto.

Efectivos de la fuerza arribaron al lugar poco después para proceder con la detención formal del sospechoso. Tras ser retirado de la escena, fue trasladado a la sede policial para quedar a disposición de la Justicia. Actualmente, los investigadores trabajan para determinar si el joven tiene relación directa con los hechos delictivos denunciados recientemente. Por otro lado, la investigación también apunta a "esclarecer cómo se produjo la retención por parte de los vecinos y las circunstancias que rodearon el episodio".

Este hecho reavivó el debate sobre la inseguridad en la región y el accionar de los civiles ante situaciones de presunto delito. La Justicia ahora deberá determinar tanto la culpabilidad del detenido como las responsabilidades de quienes participaron en la agresión física y la posterior filmación del evento.