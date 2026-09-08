Vecinos de Capital retuvieron a un joven acusado de robar en la zona

Un grupo de vecinos del barrio General Acha, ubicado en la zona de Concepción dentro del departamento Capital, interceptó y contuvo a un joven tras ser descubierto al ingresar a una propiedad. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la maniobra buscaba impedir la huida del acusado antes del arribo de los efectivos policiales.

Las denuncias públicas de los residentes apuntan a que el sujeto pretendía apoderarse de objetos de valor de la vivienda. Además, las personas presentes aseguraron que "el joven también sería señalado por otros presuntos hechos de inseguridad ocurridos en el sector y por situaciones que habrían afectado a trabajadores de servicios de transporte mediante aplicaciones".

El accionar comunitario se desarrolló en medio de continuos reclamos por la reiteración de delitos en la zona. Los habitantes manifestaron que "los vecinos expresaron su preocupación por episodios que, según aseguran, se vienen registrando en la zona y reclamaron mayor seguridad".

Posteriormente, los ciudadanos dieron aviso a los organismos de seguridad para que tomaran el control de la escena. El procedimiento quedó formalmente supeditado a las autoridades competentes, cuya función será concretar las investigaciones pertinentes, esclarecer la secuencia de lo acontecido y determinar las responsabilidades legales que correspondan.