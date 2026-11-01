Vecinos de Iglesia se reunirán con Vialidad por las rutas 149 y 150

Los vecinos autoconvocados de Iglesia se reunirán este lunes 2 de noviembre, a las 9, con autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad para exigir soluciones al deterioro de las rutas nacionales 149 y 150. Llegarán a la audiencia con un petitorio respaldado por más de 600 firmas y un pedido concreto: que se proyecte una repavimentación, especialmente entre Las Flores y Rodeo, y que se informen los plazos y montos de las obras.

La reunión se concretó después de varias semanas de asambleas y gestiones. Antonio Lacopino, uno de los referentes vecinales, confirmó a DIARIO HUARPE que el resultado del encuentro definirá los próximos pasos del reclamo. "Estamos a la espera a ver qué es lo que nos dicen los funcionarios y a partir de eso, resolveremos qué acciones vamos a tomar", expresó.

La prioridad será obtener una respuesta sobre las reparaciones y evitar que los trabajos se limiten a tapar los pozos. "Lo que exigimos además, es que no hagan un simple bacheo, sino la repavimentación completa, y que nos indiquen los plazos, los montos, todo de manera que sea transparente. También debería contemplarse zonas de descanso para los camiones. Queremos sentarnos con las autoridades para hablar frente a frente y que nos respondan", remarcó el docente.

Pocas respuestas

Según consta en el reclamo presentado por los vecinos ante la Defensoría del Pueblo, las gestiones formales comenzaron en septiembre de 2026, con petitorios dirigidos al municipio y a Vialidad Nacional. Posteriormente, los autoconvocados impulsaron el expediente N.º 510002175-2026 ante la Dirección Provincial de Vialidad, respaldado por más de 600 firmas.

El pedido se produce después de que San Juan asumiera, mediante un convenio con Nación, tareas de mantenimiento y conservación sobre determinados tramos de rutas nacionales, entre ellas la 149 y la 150. Según los vecinos, el intendente Jorge Espejo acompañó las gestiones y manifestó su disposición a colaborar. Sin embargo, aseguran que hasta ahora no hubo una definición concreta sobre las obras.

Los autoconvocados identifican el tramo entre Las Flores y Rodeo como el más afectado, aunque el reclamo incluye los caminos que vinculan Rodeo, Tudcum y la conexión con Jáchal. Advierten que los daños obligan a circular por las banquinas, con el consiguiente riesgo para automovilistas y transportistas.

La comunidad espera que la audiencia permita conocer las alternativas de intervención, el financiamiento previsto y los tiempos de ejecución. También mantiene su reclamo ante la Defensoría del Pueblo y advierte que podría avanzar con nuevas medidas si no obtiene compromisos concretos.

Pedido por más controles

Lacopino sostuvo que el deterioro de las rutas se acumula desde hace años y que el crecimiento del tránsito vinculado con la actividad minera agravó el problema.

"Hace años que estamos viendo el deterioro progresivo de las rutas. Además de las condiciones naturales del lugar y del clima, se le suma el incremento del tráfico minero. Hay camiones circulando que llevan entre 30.000 y 50.000 kilos, que no sabemos cuánto es el sobrepeso en las cargas de transporte, porque no se dispone de balanza, ni de cualquier mecanismo de control. El estado de rotura es tal, que debemos estar manejando al costado de la banquina. Todo esto se nos hizo intolerable", dijo Antonio.

El referente contó que tuvo que reemplazar los amortiguadores de su vehículo debido al estado del camino y reclamó controles de peso para los camiones. Los vecinos consideran que la circulación de transporte pesado, sumada a las condiciones climáticas y al desgaste acumulado de las calzadas, requiere una solución estructural.

También plantean la necesidad de habilitar espacios de descanso para el transporte de cargas y establecer mecanismos que permitan fiscalizar el peso de los vehículos que circulan por el corredor.

El docente aseguró que la situación afecta "a más de 7.000 habitantes del departamento, de todas las localidades y distritos". La expectativa está puesta ahora en la reunión de este lunes, cuando los representantes vecinales buscarán obtener de Vialidad respuestas concretas sobre las obras y los plazos para recuperar la transitabilidad de las rutas.