Vecinos de Rawson terminaron a las piñas por una aparente pelea de niños

Una jornada pensada para la recreación comunitaria terminó en un lamentable episodio de tensión en el departamento de Rawson, según supo DIARIO HUARPE. Este domingo 16 de agosto, en pleno marco de los festejos por el Día del Niño, la tranquilidad de la plaza de los niños se vio totalmente alterada por un violento altercado entre los presentes.

El incidente comenzó en la zona de juegos del barrio Hualilan cuando dos chicos iniciaron un enfrentamiento por motivos que se desconocen. La situación tomó dimensiones mayores cuando los adultos a cargo de los menores intervinieron en el lugar. En lugar de calmar los ánimos, los familiares se involucraron activamente y desencadenaron una gresca generalizada que atemorizó a las familias que disfrutaban de la tarde.

Testigos del hecho remarcaron la violencia del episodio en un espacio destinado al disfrute familiar. Según dicen, la pelea se inicia con los chicos y de ahí escaló a los grandes, dejando al descubierto cómo un desacuerdo infantil derivó en un conflicto desmedido entre los vecinos de la zona.

Ante la gravedad de los hechos y la tensión en el lugar, intervino la policía y terminó con la pelea para restablecer el orden entre los presentes, alejando a los involucrados en el conflicto.