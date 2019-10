Vecinos de San Isidro reclaman un parque en un predio donde quieren construir edificios torre

Vecinos de San Isidro se movilizarán mañana para exigir que sea destinado a un parque público el ex predio de Obras Sanitarias de 20 hectáreas, objeto de un juicio de restitución iniciado por Estado Nacional luego de que la empresa Cencosud no realizara los proyectos constructivos a los que se comprometió al adquirirlo en 1996. Los integrantes de la "Asamblea de Vecinos Sí al Parque Público" de Beccar se movilizarán all Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5 en la ciudad de Buenos Aires, en coincidencia con la realización de una audiencia convocada por el tribunal para lograr una "conciliación o encontrar otra forma de solución al conflicto" con Cencosud, informaron voceros de la Asamblea De la audiencia participarán representantes de la empresa chilena y de la Agencia de Administración de Bienes Del Estado (AABE) que inició la demanda de restitución al patrimonio público en 2016. "Es un predio ubicado en Avenida Centenario y Tomkinson que había quedado afuera de la privatización del servicio de agua potable y que el ministerio de Economía vende como un terreno residual a través de una licitación pública", explicó a Télam Adriana Morgenstern, integrante de la Asamblea. La mujer señaló que la empresa "ganó por haber presentado un proyecto que reunía las condiciones solicitadas" y que incluía el compromiso de "construir el mayor hipermercado de Latinoamérica, la remediación del suelo -ya que es un lugar donde se acopiaban químicos usados en la potabilización del agua- y destinar un pequeña parte a un espacio verde". "Tenía que hacer todo en un período menor a 10 años. Pero no se hizo nada y por el estado de abandono del lugar, la AABE inició en 2016 el juicio de restitución, dado que una de las cláusulas del contrato preveía esta posibilidad si no se cumplían los plazos", aseguró Morgenstern. Una vez entablada la demanda, "Cencosud empezó a promocionar el proyecto, cambiándolo a urbanístico, con torres de entre 4 y 5 pisos más un shooping de menor envergadura, sin decir que hacía siete meses que estaba en marcha el juicio", agregó la mujer. Morgenstern explicó que los vecinos reclaman que el predio vuelva a ser propiedad estatal y que se emplace allí un "parque público" para el que se aprovechen "los viejos galpones estilo fabril, similares de los de Puerto Madero" que aún permanecen en pie, los cuales "podrían reciclarse para uso de la comunidad". La movilización tendrá dos escenarios: a las 8.15 en la estación de San Isidro y a las 9,30 en Libertad 731, sede del tribunal. El predio fue adquirido en 1873 por el Estado Nacional (como Obras Sanitarias de la Nación) y tuvo una gran importancia como fábrica nacional de ladrillos para la obra pública y de productos para la potabilización del agua de todo el país. "Por su historia, ubicación, dimensiones y diversidad natural, es considerado un hito urbano. El pueblo de Béccar se construyó en su derredor, forma parte del paisaje cultural de la ciudad y del Partido de San Isidro. De hecho, sus majestuosas rejas datan de 1867", afirmaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.