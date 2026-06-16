Un joven de 26 años fue detenido en Rawson luego de ser acusado de ingresar a un consorcio, violentar vehículos estacionados, provocar daños en una vivienda y sustraer diversos elementos de valor. La intervención policial se produjo tras una aprehensión civil realizada por vecinos de la zona, quienes lograron reducir al sospechoso hasta la llegada de los efectivos.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando Radioeléctrico Sur y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del fiscal Oscar Oropel. La causa fue caratulada provisoriamente como robo agravado por escalamiento y por ser cometido en tres hechos.

Fuentes policiales informaron que todo ocurrió en inmediaciones de calle Amán Rawson Sur y Perona, en el departamento Rawson. Hasta ese lugar fue comisionado un móvil policial tras un llamado que alertó sobre la presencia de un sujeto retenido por particulares.

Cuando los uniformados arribaron al lugar encontraron a dos vecinos sujetando a un hombre que permanecía en el suelo. De acuerdo con los testimonios recabados por los efectivos, momentos antes el sospechoso había ingresado al interior de un consorcio tras escalar una de las paredes perimetrales.

Los damnificados manifestaron que el individuo recorrió distintos sectores del complejo habitacional y causó daños en vehículos de su propiedad. Además, señalaron que también violentó una vivienda ubicada dentro del predio, desde donde sustrajo diversos efectos personales antes de intentar escapar.

Sin embargo, su fuga fue frustrada por vecinos que advirtieron las maniobras y decidieron intervenir. Tras perseguirlo, lograron reducirlo y retenerlo hasta que llegó el personal policial para concretar la detención formal.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una importante cantidad de elementos que estarían vinculados con los hechos investigados. Entre ellos figuraban una batería para automóvil de 80 amperes marca Full Power, un cuchillo con mango de madera, una tijera de podar con mango amarillo y negro, una gorra de color blanco, una mochila negra marca Adidas, una barreta de hierro de aproximadamente 15 centímetros, un secador de cabello rojo marca OT, un teléfono celular Samsung con la pantalla trizada y varias prendas de vestir.

Todos los elementos quedaron incorporados a la causa como evidencia para determinar su procedencia y establecer si pertenecían a los damnificados.

El detenido, identificado por el apellido Herrera, fue trasladado a sede policial y quedó vinculado a la investigación que impulsa la UFI Flagrancia. Por disposición judicial se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia, mientras avanzan las medidas tendientes a esclarecer completamente la mecánica de los hechos y la eventual participación del sospechoso en otros episodios similares ocurridos en la zona.