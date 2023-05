Los vecinos de Villa Alba, en el departamento de Santa Lucía, reclamaron por la mala atención que reciben por parte de una de las profesionales que forma parte del centro de salud del lugar. Un grupo de madres aseguró que en más de una oportunidad la profesional tuvo malos tratos hacia los pacientes y no cumple con el horario de atención.

DIARIO HUARPE llegó hasta el Centro de Salud de Villa Alba, tras recibir un llamado de Cintia Aballay, quien contó a este medio la situación que vivió en la mañana de este miércoles tras esperar desde las 5 de la mañana por un turno. “Hace dos semanas que vengo haciendo fila para hacerle los controles a mis hijos y hoy que por fin me dieron, por dos minutos de diferencia, la médica no me quiso atender”, explicó.

La mujer se encontraba en el centro de salud con sus tres hijos cuando salió del lugar por un momento para acompañar a la mayor a tomar el colectivo en la parada que se encuentra a escasos 50 metros. “Salí dos minutos y cuando volví ya me había llamado. Le pedí que por favor me atendiera a lo último, que no tenía problema en esperar y me dijo que ya me había puesto ausente y que no me iba a atender, que vuelva otro día”, detalló.

Algunas madres más aprovecharon el momento de la entrevista y se acercaron para también exponer situaciones similares con la profesional. “A nosotras nos pasó lo mismo con ella; o no viene, o se va antes, o atiende solo a dos o tres chicos. Si no quiere trabajar, que se retire. Es la primera vez que tenemos este problema. Ella está desde hace un año acá y antes de ella nunca tuvimos estos problemas. Los pediatras que nos atendían antes eran excelente”, destacaron.