La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan estableció el período de veda para la pesca en los diques y embalses de la provincia, que comenzó el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de noviembre inclusive.

La medida fue establecida mediante la Resolución N.° 1205-SEAyDS-2026 y tiene como objetivo favorecer la conservación de los recursos ictícolas, regulando los períodos y las condiciones en las que se puede realizar la extracción de peces en los distintos ambientes acuáticos.

La normativa contempla disposiciones específicas de acuerdo con cada dique, incluyendo períodos de pesca, devolución obligatoria y veda.

Dónde se puede pescar

Durante el período de veda existen algunas excepciones. En el Dique Cuesta del Viento estará permitida la pesca deportiva de pejerrey, con un límite máximo de 10 ejemplares por pescador por día.

En tanto, en el Dique Punta Negra la pesca de pejerrey estará habilitada únicamente durante septiembre, los sábados, domingos y feriados, también con un máximo de 10 ejemplares diarios por pescador.

Durante ese mes también estará permitida la pesca desde embarcaciones en Punta Negra, aunque con una zona delimitada: se podrá realizar únicamente desde el Paredón hasta el Cerro de la Sal y deberá respetarse en todos los casos el límite establecido.

Diques exceptuados

La veda general no alcanza a los diques Caracoles, Cauquenes y San Agustín, debido a que estos ambientes se encuentran contemplados por la Resolución 1379-SEAYDS-2024, que continúa vigente.

De esta manera, los pescadores deberán tener en cuenta las disposiciones particulares correspondientes a cada uno de los ambientes antes de realizar la actividad.

Buscan proteger los recursos ictícolas

Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que estas regulaciones forman parte de una política orientada a garantizar un uso responsable de los recursos pesqueros y preservar los ecosistemas acuáticos de San Juan.

El establecimiento de períodos de veda permite regular la extracción y contribuir a la conservación de las poblaciones de peces, al mismo tiempo que busca compatibilizar la pesca deportiva y recreativa con la protección de los ambientes naturales.

Por este motivo, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre los pescadores deberán consultar las condiciones específicas de cada dique y respetar los límites y zonas establecidos por la normativa provincial.