La espera terminó. Este sábado 25 de julio se llevará a cabo la Velada del Año 6, el multitudinario evento organizado por Ibai Llanos, que volverá a reunir a streamers, influencers y creadores de contenido de distintos países en una jornada que combinará boxeo amateur, espectáculos musicales y millones de espectadores conectados en simultáneo.

La cita será en el Estadio La Cartuja, de Sevilla, donde se desarrollarán diez combates y diferentes shows en vivo. Como en las ediciones anteriores, el evento podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai en Twitch y YouTube.

¿A qué hora comienza?

La transmisión arrancará a las 19:00 de España, mientras que en Argentina comenzará a las 14:00.

Estos son los horarios en otros países de la región:

Argentina, Uruguay y Brasil (Brasilia): 14:00.

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 13:00.

Colombia, Perú y Ecuador: 12:00.

México: 11:00.

España: 19:00.

La organización estima que el espectáculo tendrá una duración aproximada de ocho horas, aunque el horario de finalización dependerá del desarrollo de los combates y de las presentaciones musicales.

Los argentinos que buscarán destacarse

La Velada del Año 6 contará con una fuerte presencia argentina, ya que cuatro representantes nacionales subirán al ring.

Uno de los combates más esperados será el del periodista Gastón Edul, quien enfrentará al español Edu Aguirre en una pelea que promete trasladar al cuadrilátero la histórica rivalidad futbolística entre Argentina y España.

Otro de los protagonistas será el cantante Lit Killah, que debutará en el boxeo amateur frente al rapero español Kidd Keo.

En tanto, el influencer fitness Gero Arias tendrá un exigente desafío ante Viruzz, uno de los competidores con mayor experiencia en la historia de la Velada.

La cuarta representante argentina será la creadora de contenido Angie Velasco, quien se enfrentará a la puertorriqueña Alondrissa en uno de los combates femeninos de la cartelera.

Con diez peleas confirmadas y una puesta en escena que cada año rompe récords de audiencia, la Velada del Año 6 vuelve a posicionarse como uno de los eventos de streaming más importantes del mundo, con la expectativa puesta también en el desempeño de los representantes argentinos.