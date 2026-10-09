Veladero cumple 21 años de actividad. Desde su puesta en marcha el 11 de octubre de 2005, la operación generó un entramado de empleo, proveedores e infraestructura que la compañía presentó como balance de estas más de dos décadas.

Por ello, desde la operadora emitieron un comunicado con datos del proyecto. Actualmente, Veladero emplea a 2.476 personas entre trabajadores directos y contratistas. El 90% es sanjuanino y cerca del 30% proviene de Iglesia y Jáchal, los departamentos más cercanos a la mina. En cuanto a la participación femenina, las mujeres representan el 16,5% de los colaboradores. Desde 2022, el programa de formación de operadoras de camión capacitó a 196 mujeres para desempeñarse en tareas operativas.

Proveedores y comunidades

Hoy, 343 proveedores regionales forman parte de la cadena de valor de Veladero. El crecimiento de la actividad impulsó oportunidades para las empresas de la región, que incorporaron conocimientos, experiencia y capacidades para prestar servicios a una industria que requiere altos estándares de especialización, afirma la empresa.

El vínculo con las comunidades de Iglesia y Jáchal se desarrolla a través de espacios de participación y trabajo conjunto. Entre ellos se encuentran los monitoreos ambientales participativos y los 9 Comités de Desarrollo Comunitario, orientados a identificar y abordar prioridades locales. Veladero también mantiene vínculos con universidades e instituciones educativas para acercar a estudiantes y futuros profesionales a las oportunidades de la actividad.

Infraestructura y aportes

A través del fideicomiso constituido con la provincia, la operación aportó más de US$51 millones destinados a acompañar iniciativas de desarrollo e infraestructura. A esto se suman los aportes para financiar obras del sistema eléctrico provincial, como la interconexión Mendoza-San Juan y la línea Nueva San Juan-Rodeo.

Como principal exportador minero de la Argentina, Veladero generó desde el inicio de sus operaciones aproximadamente US$13.600 millones de valor para el país. De ese total, alrededor de US$8.600 millones correspondieron a la adquisición de bienes y servicios en Argentina, US$3.700 millones al pago de impuestos y US$1.200 millones a salarios directos.

Una nueva etapa de inversiones

El aniversario coincide con una nueva etapa de inversiones destinada a ampliar la capacidad productiva. En 2025, la operación presentó ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el proyecto de ampliación de las fases 8 y 9 de su sistema de lixiviación, con una inversión aproximada de US$400 millones. La iniciativa fue aprobada en marzo de 2026.

La compañía señaló que el proyecto permitirá continuar aprovechando las capacidades desarrolladas en San Juan durante más de dos décadas: trabajadores especializados, empresas proveedoras, infraestructura y conocimiento técnico.