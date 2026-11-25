En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, el stand de Veladero se convirtió en el epicentro de los sabores de la provincia con la experiencia "Sabores de San Juan". En diálogo exclusivo con DIARIO HUARPE, el gerente general de la operadora, Yuri Sáenz, explicó los detalles de esta iniciativa que busca impulsar a los emprendedores de Iglesia y Jáchal y reflexionó sobre el verdadero impacto de la actividad minera.

El evento reunió a seis propuestas gastronómicas de la comunidad de influencia de la mina, las cuales fueron maridadas con vinos y espumantes locales. Estos emprendedores son parte de un programa de aceleración que acompaña a cerca de 50 vecinos de ambas localidades, brindándoles capacitación y herramientas para potenciar sus negocios.

"Ellos son parte de un programa que busca acelerar los emprendimientos locales y que tengan éxito, con la minería o más allá de la minería. Esta noche hemos podido ver productos locales en maridaje con vinos y espumantes también de la provincia. Una experiencia espectacular", señaló Sáenz a este diario.

Un legado que trasciende la mina

El directivo destacó que el objetivo de este acompañamiento es que las pymes locales puedan brindar servicios no solo a la operadora, sino al mercado en general. "Algunos de ellos ya son incluso proveedores también de Veladero o de sus empresas contratistas o especializadas. Y el objetivo es que puedan brindar este servicio, no solo a Veladero, sino más allá de la minería", afirmó.

En esa línea, Sáenz puso el foco en el concepto de legado, un aspecto que considera central en el ADN de la compañía. Para el gerente general, el éxito de la actividad no se mide solo por el mineral extraído, sino por lo que queda en el territorio cuando la operación termina.

"Varias veces se ha venido diciendo y el verdadero valor de la minería muchas veces se ve más allá de la mina. Cuando ya la mina pasa, qué valor dejó, qué legado dejó. Y uno de los objetivos y parte del ADN de nuestra empresa es dejar un legado sostenible, un legado que perdure a la minería. Y en eso estamos trabajando con estos emprendedores", sostuvo.

Más allá de la faceta social y productiva, la entrevista tocó el futuro operativo de Veladero. Consultado sobre los últimos años de la mina y la posibilidad de encontrar nuevas vetas, Sáenz fue optimista y anticipó que hay conversaciones avanzadas para extender el proyecto.

"Seguimos trabajando en extenderla, en alargarla, gracias al trabajo del equipo, al trabajo conjunto con el gobierno, con la provincia, al impulso del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), podemos tener buenas noticias pronto", adelantó el titular de la operadora.

El stand de Veladero en la Fiesta Nacional del Sol no solo fue un espacio para degustar productos locales. Inspirado en la temática de este año (el Parque Triásico), el espacio contó con un libro digital, un holograma y experiencias de realidad virtual para explicar la geología y el proceso productivo. Además, hubo sectores de intercambio con los equipos de Recursos Humanos y Abastecimiento para informar sobre oportunidades laborales y la inscripción de proveedores locales.