La pasión por la Selección argentina no conoce fronteras ni alturas. En plena cordillera sanjuanina, los trabajadores de la mina Veladero volvieron a demostrar su apoyo incondicional a la Albiceleste en el partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Con camisetas celestes y blancas, banderas argentinas y un clima de entusiasmo, el personal de la mina compartió la previa y el desarrollo del encuentro en un espacio preparado especialmente para acompañar a la Scaloneta en un nuevo desafío mundialista.

Bajo el mensaje "Alentamos a Argentina desde lo más alto", la compañía compartió imágenes de los trabajadores reunidos para seguir el partido y destacó el espíritu de equipo que caracteriza a quienes desarrollan sus tareas en uno de los yacimientos mineros más importantes del país.

"Veladero también se pinta de celeste y blanco. Compartimos cada partido en equipo, con la pasión y el compañerismo que forman parte de nuestro ADN. Hoy, en los 16avos de final, volvemos a alentar a nuestra Selección con la misma fuerza", expresaron desde la empresa a través de sus redes sociales.

La iniciativa volvió a reflejar cómo el Mundial une a los argentinos, incluso en los lugares más alejados de los grandes centros urbanos. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la expectativa por un nuevo partido de la Selección también se hizo sentir entre los trabajadores, que hicieron una pausa en sus actividades para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Mientras millones de personas seguían el encuentro desde distintos puntos del país y del mundo, en Veladero la emoción también estuvo presente. El aliento colectivo, las camisetas argentinas y el deseo de ver avanzar a la Scaloneta volvieron a convertir a la mina sanjuanina en una extensión de las tribunas mundialistas.