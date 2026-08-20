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Veladero y Vicuña abrieron búsquedas laborales en San Juan
POR REDACCIÓN
Dos de las principales empresas mineras que operan en San Juan tienen búsquedas laborales abiertas en este momento. Veladero, en el departamento Iglesia, busca cubrir dos puestos vinculados a su operación actual, mientras que Vicuña incorpora un perfil para la planificación de su futuro proyecto de cobre.
Las dos búsquedas de Veladero
La mina Veladero, operada por Barrick Mining y Shandong Gold, abrió dos convocatorias que permanecerán activas hasta el 28 de agosto. Ambos puestos son de contratación indeterminada, con base en las oficinas de San Juan y un esquema de trabajo de cinco días por dos de descanso.
La primera búsqueda es para Supervisor/a de Desarrollo de Proveedores, dirigida a profesionales de Ingeniería Industrial, Mecánica, Electromecánica, Administración o carreras afines, con experiencia en proveedores, pymes o Supply Chain (la cadena de abastecimiento de una empresa). Entre sus tareas estará identificar proveedores locales, ejecutar programas de desarrollo y acompañar a pequeñas y medianas empresas en gestión, costos y cumplimiento de estándares. La postulación puede hacerse en este enlace.
La segunda es para Analista de Comercio Exterior y Tesorería, orientada a profesionales con experiencia en comercio exterior, tesorería, cuentas a pagar u operaciones de cambio, en compañías con volumen importante de importaciones y exportaciones o en entidades financieras. Sus funciones incluirán la gestión de pagos al exterior, el control de operaciones internacionales y el seguimiento de la normativa cambiaria. Se puede aplicar en este enlace.
Vicuña busca perfil para su futura operación
Vicuña, por su parte, busca un Ingeniero/a de Planificación Mina, con puesto presencial en Albardón. El profesional tendrá a cargo la planificación de corto y mediano plazo de las futuras operaciones: secuencias de minado, producción, movimiento de material y utilización de equipos.
La búsqueda está dirigida a profesionales de Ingeniería de Minas, Geología o carreras afines, con experiencia en planificación de minería a cielo abierto y manejo de softwares como Deswik, Surpac y/o Vulcan. Entre las tareas figuran diseñar secuencias de minado, bancos y rutas de acarreo, elaborar programas de producción y evaluar alternativas para optimizar la flota y los requerimientos de equipos. La postulación está disponible en este enlace.