Dos de las principales empresas mineras que operan en San Juan tienen búsquedas laborales abiertas en este momento. Veladero, en el departamento Iglesia, busca cubrir dos puestos vinculados a su operación actual, mientras que Vicuña incorpora un perfil para la planificación de su futuro proyecto de cobre.

Las dos búsquedas de Veladero

La mina Veladero, operada por Barrick Mining y Shandong Gold, abrió dos convocatorias que permanecerán activas hasta el 28 de agosto. Ambos puestos son de contratación indeterminada, con base en las oficinas de San Juan y un esquema de trabajo de cinco días por dos de descanso.

La primera búsqueda es para Supervisor/a de Desarrollo de Proveedores, dirigida a profesionales de Ingeniería Industrial, Mecánica, Electromecánica, Administración o carreras afines, con experiencia en proveedores, pymes o Supply Chain (la cadena de abastecimiento de una empresa). Entre sus tareas estará identificar proveedores locales, ejecutar programas de desarrollo y acompañar a pequeñas y medianas empresas en gestión, costos y cumplimiento de estándares. La postulación puede hacerse en este enlace.

La segunda es para Analista de Comercio Exterior y Tesorería, orientada a profesionales con experiencia en comercio exterior, tesorería, cuentas a pagar u operaciones de cambio, en compañías con volumen importante de importaciones y exportaciones o en entidades financieras. Sus funciones incluirán la gestión de pagos al exterior, el control de operaciones internacionales y el seguimiento de la normativa cambiaria. Se puede aplicar en este enlace.

Vicuña busca perfil para su futura operación

Vicuña, por su parte, busca un Ingeniero/a de Planificación Mina, con puesto presencial en Albardón. El profesional tendrá a cargo la planificación de corto y mediano plazo de las futuras operaciones: secuencias de minado, producción, movimiento de material y utilización de equipos.

La búsqueda está dirigida a profesionales de Ingeniería de Minas, Geología o carreras afines, con experiencia en planificación de minería a cielo abierto y manejo de softwares como Deswik, Surpac y/o Vulcan. Entre las tareas figuran diseñar secuencias de minado, bancos y rutas de acarreo, elaborar programas de producción y evaluar alternativas para optimizar la flota y los requerimientos de equipos. La postulación está disponible en este enlace.