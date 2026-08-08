Boca Juniors igualó 1-1 ante Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la cuarta fecha del Torneo Clausura y no pudo achicar las distancias con el Fortín, que se aseguró quedarse como único líder de la Zona A hasta la próxima jornada y conserva los tres puntos de margen con su rival en la Tabla Anual para consolidarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El Xeneize tuvo las ocasiones más claras del primer tiempo, ya que Milton Delgado estrelló un remate al palo con el resultado sin goles, pero la pegada de Diego Valdés desde un tiro libre terminó en el 1-0 de la visita a los nueve minutos.

A partir de ahí, el elenco Azul y Oro mostró muchas grietas en el fondo y Leandro Paredes tuvo que salvarlo con un despeje en la línea para evitar el segundo gol rival. Ese llamado de atención despertó a la formación del Vasco Arruabarrena, que niveló el trámite gracias al tanto de Santiago Ascacíbar a los 38 minutos. Instantes después, Álvaro Montero le tapó un mano a mano a Dilan Godoy y, en la última jugada, el palo evitó el doblete de Ascacíbar.

Desarrollo del Primer Tiempo

El conjunto de Liniers se adelantó a los 11 minutos gracias a un gran tiro libre de Diego Valdés, que aprovechó una barrera mal ubicada por Boca para vencer a Álvaro Montero. Incluso, el Fortín estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero Leandro Paredes salvó sobre la línea una definición de Rodrigo Aliendro.

Tras un inicio complicado, el Xeneize reaccionó y comenzó a dominar la posesión. Miguel Merentiel desperdició una clara oportunidad de empate debajo del arco y luego Tomás Marchiori respondió con seguridad ante los intentos visitantes. La igualdad llegó a los 38 minutos: el arquero de Vélez dio rebote tras un remate de Leonel Flores y Santiago Ascacíbar apareció para marcar el 1-1.

En el tramo final del encuentro, ambos equipos tuvieron chances para desnivelar. Montero le ganó un mano a mano a Dilan Godoy y, ya en tiempo agregado, Ascacíbar estuvo a centímetros de darle la ventaja a Boca, pero su cabezazo se estrelló en el palo. El partido sigue abierto y con llegadas en ambos arcos.

Desarrollo del Segundo Tiempo

En el complemento, el ex hombre de Estudiantes de La Plata fue la carta ofensiva predilecta de su equipo con un disparo rasante que se perdió cerca del arco, un cabezazo desviado y una chilena a las manos del arquero. Además, Leonel Flores forzó dos atajadas de Tomás Marchiori, sumado a que Delgado y Paredes tuvieron las suyas, pero nada cambió la ecuación, ni siquiera los ingresos de Sebastián Villa y Milton Giménez. Incluso, el Fortín casi se lleva la victoria, pero Montero apareció para contener un tiro de Luca Feler. Todo terminó en tablas en Parque Patricios.

Lo que viene

Ahora, Boca Juniors se enfocará en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana porque este martes desde las 19:00 se medirá a Recoleta de Paraguay por el cruce de ida, a disputarse en la cancha de Huracán. A nivel doméstico, volverá a jugar el próximo sábado a partir de las 21:15 ante Platense en Vicente López.

En contraposición, Vélez regresará a la acción el lunes 17 de agosto para medirse a Defensa y Justicia como local por la quinta fecha del campeonato.

Formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez Sarfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés y Manuel Lanzini; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.