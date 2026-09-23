Vélez no dará por terminado su reclamo contra Boca por el partido de los octavos de final de la Copa Argentina. Luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA rechazara su protesta y mantuviera al Xeneize en la competencia, el vicepresidente del club, Nelson Pugliese, adelantó que apelarán la resolución y no descartó recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

“Vamos a apelar la medida ante AFA, a presentar un recurso de amparo y que se detenga el campeonato; si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS”, aseguró Pugliese en diálogo con Radio La Red.

Qué cuestionó Vélez

El reclamo se originó por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial que Boca presentó para el encuentro disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. El reglamento establece un máximo de cinco jugadores extranjeros en la planilla.

Boca empató 0-0 durante los 90 minutos y luego se impuso 4-3 en los penales. Vélez pidió que se le diera por ganado el partido y que el Xeneize quedara eliminado del certamen.

El Tribunal de Disciplina determinó que existió una infracción reglamentaria en la confección de la planilla, pero consideró que no se configuró una alineación indebida porque el sexto extranjero, Ángel Romero, no ingresó al campo de juego. Por ese motivo, mantuvo el resultado y la clasificación de Boca, aunque le aplicó una multa equivalente al valor de 1.000 entradas.

La respuesta del vicepresidente

Pugliese cuestionó el argumento utilizado por el Tribunal y sostuvo que, desde la mirada de Vélez, la inclusión de un sexto extranjero permitió al rival contar con mayores alternativas durante el encuentro.

“Este fallo es inentendible. La posición de Vélez es muy simple, solo pedíamos que se cumpla el reglamento. Ni más ni menos que eso”, expresó.

El dirigente también manifestó su malestar por lo que considera una reiteración de situaciones controvertidas que involucraron al club.

“Una vez más los hinchas y socios de Vélez nos sentimos perjudicados y estafados”, afirmó, y agregó que la institución agotará las instancias que considere disponibles.

El reclamo puede llegar al TAS

El vicepresidente señaló que el área de Legales de Vélez ya trabaja en los próximos pasos. Entre las alternativas mencionó una apelación ante la AFA, un eventual recurso de amparo y la posibilidad de acudir al TAS si las instancias nacionales no modifican la resolución.

“Estoy hablando con la gente de Legales porque vamos a apelar la medida ante AFA”, sostuvo Pugliese.

Mientras tanto, el fallo de la AFA mantiene a Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Racing el domingo 27 de septiembre. Vélez, por su parte, quedó eliminado del torneo, aunque su dirigencia anticipó que continuará con el reclamo.