El partido entre Vélez y Defensa y Justicia terminó en escándalo. Después del empate 1-1 en el estadio José Amalfitani, los entrenadores Julio Vaccari y Guillermo Barros Schelotto protagonizaron una fuerte pelea en el túnel que conduce a los vestuarios, en un episodio que obligó a jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos a intervenir para separarlos.

La tensión entre ambos entrenadores ya había comenzado durante el segundo tiempo. Hubo una fuerte discusión en el campo de juego y Vaccari acusó a Guillermo Barros Schelotto de haberle faltado el respeto. Según relató después el técnico de Defensa y Justicia, el Mellizo le habría dicho: “Cerrá el orto”.

El clima no se calmó con el final del encuentro. Cuando los protagonistas se dirigían hacia los vestuarios, Guillermo y Vaccari volvieron a cruzarse. La discusión subió de tono, hubo empujones y forcejeos y, de acuerdo con las imágenes que trascendieron, también se produjeron golpes de puño.

La situación generó un verdadero tumulto en la zona de vestuarios. Jugadores y colaboradores de Vélez y Defensa y Justicia tuvieron que intervenir para evitar que la pelea continuara y separar a los entrenadores.

Un partido que terminó en empate

El escándalo ocurrió después de un partido que Vélez había comenzado ganando. Manuel Lanzini puso en ventaja al Fortín, mientras que en el segundo tiempo Leandro Fernández marcó el 1-1 definitivo para Defensa y Justicia.

El empate tuvo consecuencias para Vélez en la tabla: el conjunto de Liniers dejó escapar la posibilidad de mantenerse en la cima del Grupo A del Torneo Clausura. Defensa y Justicia, por su parte, consiguió un punto como visitante y quedó segundo en la zona, detrás de Instituto.

Sin embargo, el resultado rápidamente pasó a un segundo plano por la pelea entre los entrenadores.

Qué dijeron los protagonistas después de la pelea

Luego del encuentro, Guillermo Barros Schelotto intentó minimizar lo ocurrido. El técnico de Vélez reconoció que hubo una discusión y empujones, pero consideró que se trató de una situación propia de un partido de mucha tensión.

“No pasó mucho, discusión típica después de un partido caliente, empujones que uno ya está grande y no debieran ocurrir, pero nada más que eso”, explicó el Mellizo después del encuentro.

Vaccari también buscó bajarle el tono al episodio cuando fue consultado por lo sucedido. El entrenador de Defensa y Justicia aseguró que no había ocurrido nada importante y evitó profundizar sobre el enfrentamiento.

La pelea que quedó registrada en imágenes

El episodio fue captado por las cámaras de televisión y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. En ellas se observa el momento de tensión entre los entrenadores en el acceso al túnel, mientras distintas personas intentan intervenir para contenerlos.

La escena terminó convirtiéndose en la imagen de una noche caliente en Liniers, en la que Vélez dejó puntos importantes en el camino y los entrenadores de ambos equipos protagonizaron un enfrentamiento pocas veces visto en el fútbol argentino.

Ahora, el episodio podría quedar bajo análisis de los organismos disciplinarios correspondientes, mientras Vélez y Defensa y Justicia deberán dejar atrás la polémica y enfocarse en la continuidad del Torneo Clausura.