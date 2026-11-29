Vélez Sarsfield e Independiente igualan 0 a 0 en el estadio José Amalfitani al cumplirse los 88 minutos del encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, una llave a partido único que definirá al primer semifinalista del certamen.

Con el arbitraje de Facundo Tello y Salomé Di Iorio en el VAR, ambos equipos protagonizan un duelo intenso en Liniers con el boleto a la próxima instancia en juego, donde el ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Instituto de Córdoba y River Plate.

Durante la primera mitad, el desarrollo resultó de ida y vuelta, con Independiente buscando lastimar desde el arranque y exigiendo al arquero local Tomás Marchiori, quien respondió con firmeza a los cinco minutos tras un remate cruzado de Santiago Montiel y volvió a salvarse poco después cuando Claudio Baez interceptó un disparo externo de Mateo Pérez Curci. En el arco opuesto, Santiago Mele también sostuvo la valla invicta del conjunto dirigido por Jadson Viera para sostener el empate al entretiempo.

En el complemento, el equipo de Avellaneda asumió mayor protagonismo ofensivo y acumuló las ocasiones más claras para abrir el marcador. A los 10 minutos del segundo tiempo, un tiro libre ejecutado por el Rojo se estrelló en el travesaño del arco defendedido por Marchiori, quien se consolidó como la principal figura del equipo de Guillermo Barros Schelotto ante los reiterados intentos de media distancia de la visita.

Sobre el tramo final del tiempo reglamentario, Felipe Tempone dispuso de una oportunidad inmejorable debajo del arco para adelantar a Independiente, pero su definición se fue por encima del travesaño, manteniendo la paridad sin goles en Liniers.

Formaciones

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baez, Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Matías Pellegrini y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Miguel Arrayago, Sebastián Valdez, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez, Josías Palais; Maximiliano Meza; Santiago Montiel y Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.